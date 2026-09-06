Warum ein Seidenkissen Ihrer Haut und Ihren Haaren guttut

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Sie investieren in Seren, Haarmasken und aufwendige Abendroutinen – aber worauf Sie anschließend acht Stunden lang schlafen, wird gerne vergessen. Genau deshalb sind Kissenbezüge aus Seide längst zum Beauty-Liebling geworden. Bei Amazon ist aktuell ein Bezug von townssilk aus 100 Prozent Maulbeerseide reduziert: Die Größe 40 x 80 cm in Taupe kostet im befristeten Angebot nur 22,27 Euro statt 26,21 Euro. Doch was bringt Seide für Haare und Haut tatsächlich?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Meine Beauty-Routine endet normalerweise mit Abschminken, Serum und Creme. Dabei habe ich lange nicht darüber nachgedacht, was danach passiert: Das Gesicht liegt schließlich Nacht für Nacht stundenlang auf dem Kopfkissen.

Genau hier kommt der Seidenkissen-Trend ins Spiel. Statt Baumwolle kommt eine besonders glatte Oberfläche zum Einsatz, die sich nicht nur luxuriös anfühlt, sondern vor allem für Haare einige praktische Vorteile haben kann.

townssilk Kissenbezug, beidseitig aus 100 % © townssilk

Warum Seide besonders für die Haare interessant ist

Sie kennen das vielleicht: Abends liegen die Haare noch schön, am nächsten Morgen stehen einzelne Strähnen in alle Richtungen und die Längen fühlen sich verknotet an.

Ein möglicher Vorteil von Seide ist ihre sehr glatte Oberfläche. Dadurch entsteht beim Drehen und Bewegen des Kopfes weniger Reibung als bei raueren Textilien. Das kann insbesondere bei langen, trockenen, lockigen oder zu Haarbruch neigenden Haaren interessant sein.

Weniger Reibung kann bedeuten, dass die Haare nachts weniger stark an der Oberfläche scheuern, sich verheddern oder mechanisch beansprucht werden. Auch eine aufwendig geföhnte Frisur oder Locken können davon profitieren – auch wenn ein Seidenkissen natürlich keine Garantie für perfekte Haare am nächsten Morgen ist.

Und was bringt ein Seidenkissen für die Haut?

Auch das Gesicht bewegt sich während der Nacht über das Kissen. Die glatte Oberfläche von Seide kann sich dabei sanfter und mit weniger Reibung auf der Haut anfühlen.

Was man allerdings nicht versprechen sollte: Ein Seidenkissen lässt Falten oder Akne nicht einfach verschwinden. Solche Beauty-Versprechen gehen deutlich zu weit.

Für mich liegt der Reiz vielmehr darin, dass Sie Ihre nächtliche Beauty-Routine um einen simplen Faktor ergänzen: eine angenehm glatte Oberfläche, auf der Ihr Gesicht mehrere Stunden pro Nacht liegt.

100 Prozent Maulbeerseide statt Satin

Beim Kauf lohnt sich übrigens ein Blick auf das Material. Denn "seidig" bedeutet nicht automatisch Seide.

Der townssilk Kissenbezug besteht laut Produktbeschreibung auf beiden Seiten aus 100 Prozent reiner Maulbeerseide und besitzt eine Qualität von 19 Momme. Momme bezeichnet das Stoffgewicht beziehungsweise die Dichte von Seidengewebe.

Das Modell misst 40 x 80 Zentimeter, besitzt einen versteckten Reißverschluss und wird mit einer Fadenzahl von 600 angegeben. Die Farbe Taupe wirkt dazu angenehm zurückhaltend und dürfte sich problemlos in viele Schlafzimmer integrieren.

Ein kleines Beauty-Upgrade für aktuell 22,27 Euro

Was das Ganze gerade besonders interessant macht, ist der Preis.

Amazon bietet den Seidenkissenbezug aktuell im befristeten Angebot für 22,27 Euro statt 26,21 Euro an. Sie sparen damit 15 Prozent beziehungsweise 3,94 Euro.

Anders als ein Serum oder eine Haarmaske ist der Bezug außerdem kein Produkt, das nach einigen Wochen aufgebraucht ist. Sie integrieren ihn einmal in Ihr Schlafzimmer und schlafen anschließend Nacht für Nacht darauf.

Natürlich benötigt echte Seide dafür etwas mehr Aufmerksamkeit bei der Pflege. Beachten Sie deshalb unbedingt die Wasch- und Pflegehinweise des Herstellers, damit die empfindlichen Fasern möglichst lange schön bleiben.

Unser Fazit: Vielleicht das unkomplizierteste Beauty-Upgrade fürs Schlafzimmer

Wir würden von einem Kissenbezug keine Wunder für Haut und Haare erwarten. Aber gerade die Einfachheit macht die Idee für uns interessant.

Sie müssen kein weiteres Produkt auftragen, keine zusätzliche Beauty-Routine einplanen und morgens nicht zehn Minuten früher aufstehen. Sie tauschen lediglich Ihren bisherigen Bezug gegen eine glattere Oberfläche aus 100 Prozent Maulbeerseide.

Für Haare kann die geringere Reibung besonders interessant sein, während sich die glatte Seide auch auf dem Gesicht angenehm anfühlt. Und ganz nebenbei bekommt das Bett ein kleines Luxus-Upgrade.

Für aktuell 22,27 Euro statt 26,21 Euro ist der townssilk-Bezug deshalb ein Beauty-Fund, den wir uns gerade zum Herbst genauer ansehen würden. Denn wenn die Abende wieder länger werden, darf sich auch das eigene Bett ein bisschen mehr nach Wellness anfühlen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.