Lancôme La Vie est Belle: Luxusduft jetzt 43% günstiger

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Ein Hauch Himbeere, florale Veilchennoten und eine sinnlich-warme Basis: La Vie est Belle L’Elixir von Lancôme ist wie gemacht für alle, die intensive, feminine Düfte lieben. Bei Amazon bekommen Sie das Eau de Parfum aktuell für nur 45,47 Euro – und sparen damit 43 Prozent gegenüber der angegebenen UVP.

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Manchmal braucht es nicht viel, um sich sofort ein bisschen glamouröser zu fühlen. Ein schönes Outfit, der liebste Lippenstift – und natürlich ein Duft, der noch lange in Erinnerung bleibt. Gerade wenn die Tage langsam kühler werden, dürfen Parfums wieder etwas intensiver, wärmer und sinnlicher ausfallen.

Genau hier kommt Lancôme La Vie est Belle L’Elixir ins Spiel. Der Duft interpretiert die bekannte La-Vie-est-Belle-Welt besonders intensiv und kombiniert fruchtige und florale Noten mit einem überraschend gourmandigen Akzent.

Lancôme La Vie est Belle L'Elixir Eau de Parfum © Lancôme

Himbeere, Veilchen und Kakao: So duftet La Vie est Belle L’Elixir

Im Mittelpunkt steht ein fruchtiger Himbeerakkord, der auf die florale Note von Veilchenblatt trifft. Für die sinnlichere Seite sorgt ein Kakaobutter-Akkord. Das Ergebnis ist ein samtig-blumiger Duft mit einer warmen, verführerischen Ausstrahlung.

Damit passt das Eau de Parfum wunderbar zu besonderen Anlässen, Dinner-Dates oder eleganten Abend-Looks – kann aber genauso gut zum persönlichen Signature-Duft werden, wenn Sie es im Alltag gerne etwas intensiver mögen.

Gerade für den kommenden Herbst ist diese Kombination spannend: Statt leichter Sommernoten dürfen jetzt wieder wärmere und vollere Duftkompositionen auf den Schminktisch ziehen.

43 Prozent günstiger: Der Lancôme-Duft kostet nur 45,47 Euro

Noch interessanter wird der Duft durch das aktuelle Amazon-Angebot. Die 50-ml-Flasche kostet derzeit 45,47 Euro. Als UVP werden 79,67 Euro angegeben. Sie sparen damit 34,20 Euro beziehungsweise 43 Prozent.

Auch bei den Käuferinnen und Käufern kommt der Duft gut an: Aktuell erreicht La Vie est Belle L’Elixir auf Amazon 4,6 von 5 Sternen bei rund 1.398 Bewertungen. Mehr als 200 Exemplare wurden laut Produktseite im vergangenen Monat gekauft, zudem wird der Duft derzeit als "Amazons Tipp" gekennzeichnet.

Lancôme La Vie est Belle L'Elixir Eau de Parfum © Lancôme

Ein Duft-Deal für den Herbst

Wer La Vie est Belle bereits liebt oder für die neue Saison nach einem sinnlichen Parfum sucht, bekommt hier eine spannende Gelegenheit. Besonders die Mischung aus fruchtiger Himbeere, floralen Akzenten und der warmen Kakao-Note macht L’Elixir zu einem Duft, der perfekt in die gemütlichere Jahreszeit passt.

Und bei 45,47 statt 79,67 Euro dürfte sich auch ein kleiner Duft-Vorrat oder das erste Weihnachtsgeschenk etwas leichter rechtfertigen lassen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.