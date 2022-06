Rentner verliert nach Sex sein Gedächtnis

Der Mann erlitt einen kurzfristigen Gedächtnisverlust, nachdem er Sex mit seiner Ehefrau hatte. Bereits vor einigen Jahren waren bei dem Mann ähnliche Symptome aufgetreten.

Der 66-Jährige erlitt innerhalb von 10 Minuten nach dem Sex eine transiente globale Amnesie, wie das Irish Medical Journal berichtet. Die Abteilung für Neurologie des Universitätskrankenhauses Limerick erklärte, der Fall zeige, dass Sex zu Gedächtnisverlust führen könne. Der Mann suchte das Krankenhaus auf, um über Amnesie zu klagen, nachdem er sieben Jahre zuvor ähnliche Symptome erlebt hatte.

"Rezidivierende postkoitale transiente Amnesie in Verbindung mit einer Diffusionseinschränkung" bedeutet, dass Erinnerungen die nur kurz zurückliegen, verloren werden. In einer Studie heißt es: "Am Nachmittag der Vorstellung hatte er 10 Minuten vor dem Auftreten der Gedächtnisstörung Geschlechtsverkehr gehabt. Nachdem er das Datum auf seinem Handy gesehen hatte, war er verzweifelt, weil er seinen Hochzeitstag am Vortag vergessen hatte. Tatsächlich hatte er am Tag zuvor mit seiner Frau und seiner Familie seinen Hochzeitstag gefeiert. Sein autobiografisches Gedächtnis war intakt, aber er konnte sich weder an diesen Morgen noch an die Feierlichkeiten am Vorabend erinnern."

Dieser Gedächtnisverlust folgte auf eine ähnliche Erfahrung, die derselbe Mann sieben Jahre zuvor gemacht hatte, als er das Krankenhaus aufsuchte, und den Ärzten zufolge ereignete sich diese Störung ebenfalls innerhalb von 10 Minuten nach dem Geschlechtsverkehr.