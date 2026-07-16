Flugzeug-Absturz: Große Trauer um Opfer

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Ein fürchterliches Drama hat sich letzten Sonntag kurz vor Mittag bei Gaming im niederösterreichischen Bezirk Scheibbs abgespielt. Dort war die einmotorige Piper PA-28-181 Archer II aus noch nicht offiziell gesicherten Gründen in einem bewaldeten Gebiet abgestürzt.

Der Pilot Michael K. (47) war an dem Tag mit drei Passagieren, einer 15-Jährigen mit ihrem Onkel (41) und dessen Partnerin (47) am Flugplatz Seitenstätten zu einem Rundflug über das Salzkammergut gestartet.

Am Rückflug Richtung Niederösterreich soll es schließlich zu Problemen gekommen sein. Kurz vor der Katastrophe sollen laut Bettina Bogner, Leiterin der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, Funksprüche stattgefunden haben, die noch ausgewertet werden müssten. Gegen 11.30 Uhr gab es das letzte Lebenszeichen nach außen von dem Piloten. Danach wurde es still.

Absturz im Wald: 15-Jährige überlebte

Eine Notlandung in der Nähe war nicht mehr möglich, das Kleinflugzeug krachte mit voller Wucht um 11.40 Uhr das Waldstück und blieb dort völlig zerstört liegen. Wie durch ein Wunder konnte sich die Jugendliche (15) von selbst aus dem Unfallwrack befreien. Auch ihr Onkel (41) überlebte den Absturz schwer verletzt. Beide wurden mithilfe von Seilen geborgen und mit Hubschraubern in die Krankenhäuser Linz und Amstetten geflogen.

Für den dreifachen Vater und EDV-Experten Michael K. und die Partnerin des Onkels, beide 47-Jahre alt, kam leider jede Hilfe zu spät. Sie starben noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.

Die Leiche des Piloten wurde nach dem schweren Unfall zur Obduktion freigegeben. Das, was von der Piper übrig blieb, das Kleinflugzeug hatte bereits eine Mittelmeer-Umrundung hinter sich gebracht, und war auch die Tage vor dem dramatischen Absturz im Einsatz gewesen, wird von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes in einer Halle in Wien begutachtet. Laut Bogner wird das Kleinflugzeug auf Motorenprobleme, Treibstoff und andere technischen Komponenten untersucht. Zudem sollen auch Zeugen zu den Abläufen vor dem Absturz befragt werden.

Nur einen Tag danach konnte die Jugendliche, die Blessuren davongetragen hatte, das Spital wieder verlassen. In einer ersten Einvernahme soll die Überlebende laut Polizeisprecher Stefan Loidl geschildert haben, dass der Motor Aussetzer gehabt haben soll. Ein technisches Problem an Bord der Maschine liegt nahe. Ihr Onkel konnte bisher noch nicht befragt werden, er liegt immer noch auf der Intensivstation.

Trauer um beliebten Piloten ist groß

Während die Unfall-Untersuchungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürften, wird um die Verstorbenen getrauert. Michael K., der eine kleinere EDV-Firma geführt hatte, wird nächste Woche in Ulmerfeld bestattet. "Durch einen tragischen Unfall wurdest Du aus unserer Mitte gerissen", schreibt die Familie in ihrer Parte. "Du hinterlässt eine große Lücke und wirst uns sehr fehlen."

Auch Freunde und Bekannte des beliebten Hobbypiloten, der im Oktober 2024 seine Privat-Piloten-Lizenz bei der Flugunion Seitenstetten absolviert hatte, melden sich im Internet mit rührenden Worten: "Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...Was Dich ausgemacht hat, war Deine Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Deine Freundschaft.

Rettungskräfte im Einsatz bei der Absturzstelle. © Doku NÖ

Bei der Flugunion Seitenstätten-Biberach, zur welcher die Piper gehört, herrscht Betroffenheit: "Mit großer Betroffenheit müssen wir mitteile, dass eines unserer Vereinsmitglieder als Pilot gemeinsam mit einer Passagierin tödlich verunglückt ist. In diesen schweren Stunden gelten unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl den Familien und Angehörigen der Verstorbenen.