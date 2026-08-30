Casali bringt Sommer-Geschmack in die Schoko-Banane

Schoko-Banane bekommt Konkurrenz aus den Tropen: Casali erweitert sein beliebtes Sortiment um eine neue Sorte. Ab September gibt es die Minis erstmals mit Ananas.

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Bei "AnanasKiss" bleibt die bekannte Schoko-Hülle erhalten. Im Inneren steckt allerdings eine neue Kombination: Neben Schaum mit Bananenmark gibt es einen zweiten Schaum mit Ananassaftkonzentrat.

Auch beim Kakao setzt Casali auf Fairtrade-zertifizierte Ware. Die neue Sorte soll vor allem jüngere Kunden und Fans ausgefallener Geschmacksrichtungen ansprechen.

Ab September in Österreich

Die Schoko-Bananen Minis "AnanasKiss" kommen Anfang September 2026 in den österreichischen Handel. Verkauft werden sie im 110-Gramm-Beutel, der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1,89 Euro.

Casali zufolge haben sich die Schoko-Bananen zuletzt sowohl beim Absatz als auch beim Umsatz stark entwickelt. Mit der neuen Geschmacksrichtung will die Marke nun für zusätzlichen Schwung sorgen.

Auch Rum-Kokos bekommt neuen Beutel

Nicht nur bei den Schoko-Bananen gibt es eine Neuheit: "Rum-Kokos Black & White" kommt erstmals im 175-Gramm-Standbeutel in die österreichischen Regale.

Enthalten sind klassische Rum-Kokos-Kugeln mit Milchschokolade sowie die Variante mit weißer Schokolade. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 3,99 Euro. Auch hier stammt der verwendete Kakao aus Fairtrade-zertifiziertem Anbau.

Zum Start sind für beide Produkte Verkostungen im Herbst, Plakatwerbung, Social-Media-Aktionen und Werbung direkt im Handel geplant.

Manner macht 304 Millionen Euro Umsatz

Casali gehört zur Wiener Josef Manner & Comp. AG, die bereits 1890 gegründet wurde. Neben den bekannten Schoko-Bananen und Rum-Kokos gehören unter anderem die Manner Neapolitaner Schnitten, Napoli Dragee Keksi, Ildefonso und Austria Mozartkugeln zum Sortiment.

Im Jahr 2025 erzielte Manner einen Umsatz von 304,3 Millionen Euro. Die Süßwaren werden ausschließlich in Österreich produziert und in rund 40 Länder verkauft.