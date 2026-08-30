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Wien-Mariahilf

Duo raubte 43-Jährigen bei U-Bahn-Station aus

© Wikipedia
Einer der Räuber konnte gefasst werden, sein Komplize entkam.
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Wien. Zu dem Überfall kam es am Donnerstag gegen 16.50 Uhr im 6. Wiener Gemeindebezirk.

Während der Zufahrt zu einem Einsatz wurde eine Funkwagenbesatzung im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße auf einen laut um Hilfe schreienden Mann aufmerksam. Der 43-Jährige gab an, soeben von zwei Männern seiner Umhängetasche beraubt worden zu sein. Zudem gab er an, dass er die Tatverdächtigen verfolgen würde.

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18-Jähriger gefasst

Die Beamten brachen daraufhin ihre ursprüngliche Einsatzfahrt ab und nahmen die Verfolgung auf. Einer der beiden Verdächtigen konnte wenig später im Bereich der Liniengasse angehalten werden. Das Opfer identifizierte laut Polizei den 18-jährigen Bulgaren zweifelsfrei als einen der mutmaßlichen Täter. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen nach seinem Komplizen laufen.

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