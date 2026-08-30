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Sieg angepeilt

Titel-Jagd auf Schienen: Wiener Linien trainieren für EM

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Zwei Personen posieren vor einer Straßenbahn an einer Haltestelle mit dem Schild "STRASSENBAHN HALTESTELLE".
© Simon Wöhrer
Mit dem WM-Titel im Rücken wollen die Wiener Straßenbahn-Profis auch bei der Europameisterschaft zeigen, dass Wien auf den Schienen zur absoluten Weltspitze gehört.
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Österreichs Straßenbahn-Asse machen sich bereit für den nächsten großen Coup: Die Wiener-Linien-Fahrer Admira Junuzovic und Dennis Samoilov treten am 19. September bei der TRAM-EM in Warschau an und wollen dort für einen rot-weiß-roten Erfolg sorgen.

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Die beiden Öffi-Profis vom Betriebsbahnhof Favoriten haben sich ihren Startplatz für die Europameisterschaft bereits Ende Mai gesichert. In einer internen Qualifikation mussten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Dabei entschieden am Ende oft nur wenige Zentimeter und Sekunden über Sieg oder Niederlage.

"Nach dem fulminanten Ergebnis bei der TRAM-WM sind wir sehr motiviert, auch heuer wieder ordentlich Gas zu geben. Wir haben das Training gut genutzt, um uns besser abzustimmen und unser Zusammenspiel zu üben“, sagt Admira Junuzovic. "Wir freuen uns riesig, Österreich als amtierender Weltmeister bei der diesjährigen TRAM-EM zu vertreten", ergänzt Dennis Samoilov.

Intensive Vorbereitung für Warschau

Damit bei der EM alles sitzt, wurde in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien intensiv trainiert. Auf dem Programm standen unter anderem punktgenaues Anhalten, Geschwindigkeitsfahrten und das perfekte Zusammenspiel im Team. Die beiden Fahrer gehen mit viel Selbstvertrauen in den Wettbewerb, schließlich vertreten sie Österreich als amtierende Weltmeister.

Im vergangenen Jahr sorgten die Wiener Linien bei der ersten TRAM-WM in Wien für Jubel. 25 Teams aus aller Welt traten dabei in Disziplinen wie Zielbremsen, Rückwärtsfahren oder TRAM-Bowling gegeneinander an. Am Ende holte ausgerechnet das österreichische Team den Titel. Zehntausende Besucher verfolgten das Spektakel auf dem Rathausplatz und feierten ein großes Öffi-Fest.

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