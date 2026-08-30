Riesige Meinl-Tasse rollt durch Wien

Mit einer überdimensionalen Kaffeetasse macht Julius Meinl Station in Wien und heizt die Stimmung für das große Barista-Finale Anfang September an.

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Wer in den kommenden Tagen in Wien unterwegs ist, wird seinen Augen kaum trauen: Eine gigantische Kaffeetasse tourt durch die Stadt und sorgt für neugierige Blicke. Die ungewöhnliche Aktion dient als Vorgeschmack auf das Grand Finale des Julius Meinl Barista Cup 2026. An ausgewählten Stopps wird sogar kostenlos Kaffee ausgeschenkt!

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Der Höhepunkt folgt am 4. September im Wiener MuseumsQuartier. Dort treten die nationalen Barista-Champions aus 15 Ländern gegeneinander an. Im Live-Wettbewerb zeigen die Teilnehmer ihr Können rund um die beliebte Bohne und kämpfen um den heißbegehrten Titel. Dabei stehen Kreativität, Präzision und die perfekte Tasse Kaffee im Mittelpunkt. Der Barista Cup fand erstmals im Jahr 2019 statt.