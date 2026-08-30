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Rettung läuft

Mit 270 Menschen: Fähre kentert vor Zypern

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© X / ygzcbc
Dramatische Szenen vor der Küste Nordzyperns: Eine Passagierfähre mit rund 270 Menschen an Bord ist gekentert. Zahlreiche Passagiere harrten auf dem umgedrehten Schiffsrumpf aus.
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Die Fähre war am Sonntagnachmittag von Kyrenia im Norden Zyperns gestartet. Ziel war die türkische Hafenstadt Tasucu.

Doch vor der Küste kam es zum Unglück: Der Katamaran kenterte und blieb mit dem Rumpf nach oben im Wasser liegen.

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Auf Bildern vom Unglücksort ist zu sehen, wie sich zahlreiche Menschen auf das umgedrehte Schiff retten konnten. Sie warten dort auf ihre Bergung.

Große Rettungsaktion läuft

Die türkisch-zyprische Küstenwache rückte mit mehreren Booten aus. Auch Schiffe aus dem Hafen von Kyrenia beteiligen sich an der Rettungsaktion.

Zusätzlich wurde ein Hubschrauber zur Unterstützung eingesetzt.

Wie viele Menschen bereits gerettet werden konnten, ist derzeit noch unklar. Auch über mögliche Verletzte oder Vermisste gibt es bislang keine gesicherten Angaben.

Der Bürgermeister von Kyrenia, Murat Senkul, bezeichnete die Lage als "ernst".

Die Rettungsarbeiten dauern an.

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