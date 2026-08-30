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Experten staunen

Wal-Alarm in Kroatien: Gleich drei Riesen gesichtet

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Spektakuläre Begegnung vor Kroatien: Vor der Insel Žirje sind gleich drei große Wale gesichtet worden. Für Experten ist das besonders bemerkenswert.
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Vor der kroatischen Insel Žirje, südlich der Kornaten im Šibenik-Archipel, tauchten am Freitag gleich drei Wale auf. Der kroatische Sender "Televizija Jadran" veröffentlichte Aufnahmen der Tiere.

Den Bildern zufolge dürfte es sich um Finnwale handeln. Die Deutsche Stiftung Meeresschutz bezeichnet die Sichtung als außergewöhnlich: Die bis zu 24 Meter langen Meeressäuger leben zwar ganzjährig im Mittelmeer, verirren sich aber nur gelegentlich in die Adria.

Erst Mitte Juni waren in derselben Region bereits zwei Finnwale beobachtet worden. Damals wurden sie nahe der Insel Blitvenica, südwestlich von Žirje, gesichtet.

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Was lockt die Riesen in die Adria?

Finnwale halten sich in der Adria vor allem in tiefen und offenen Meeresgebieten auf. Dort suchen sie nach Nahrung.

Vor allem im Frühjahr und Sommer können Planktonblüten und größere Krillvorkommen die riesigen Meeressäuger in die Region locken.

Zweitgrößte Tiere der Welt

Finnwale sind nach dem Blauwal die zweitgrößten Tiere der Erde. Ausgewachsene Tiere können bis zu 24 Meter lang werden, auf der Südhalbkugel sogar bis zu 27 Meter.

Ihre Nahrung filtern die Wale mit ihren Barten aus dem Wasser. Dabei nehmen sie vor allem Plankton und andere Kleinstorganismen auf.

Experten warnen Bootsfahrer

Für Bootsfahrer heißt es jetzt vor allem: Abstand halten und vorsichtig sein.

Experten empfehlen, mindestens 100 Meter Abstand zu den Tieren einzuhalten. Die Wale sollten keinesfalls verfolgt oder bedrängt werden.

Wer einen der imposanten Meeressäuger entdeckt, sollte die seltene Begegnung daher möglichst ruhig aus sicherer Entfernung genießen.

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