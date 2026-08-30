Venedig: Wer DIESE Regel bricht, muss tief in die Tasche greifen

Ein oben-ohne-joggender Tourist hat in Venedig für missbilligende Blicke gesorgt. Grund dafür war eine Vorschrift des lokalen Ortsrechts, die vielen Reisenden vorab völlig unbekannt ist.

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Ein Jogging-Ausflug durch die Lagunenstadt endete für ein amerikanisches Paar mit einer unerwarteten Lektion in italienischem Ortsrecht: Ein Tourist lief oben ohne durch die Gassen Venedigs und zog dabei missbilligende Blicke von Passanten auf sich. Der mutmaßliche Grund für das Unverständnis der Passanten ist, dass für dieses Verhalten ein Bußgeld droht.

Strenges Verbot in der Lagunenstadt

Die Touristen bemerkten nach eigenen Angaben selbst, dass etwas nicht stimmte, und begannen zu recherchieren. Wie sie später dem Magazin Newsweek erzählten, stießen sie dabei auf eine Vorschrift, von der sie zuvor nichts wussten: In Venedig ist es verboten, sich in öffentlichen Straßen und auf Plätzen oben ohne oder in Badebekleidung zu bewegen. Laut der Stadtverwaltung drohen bei Verstößen Geldstrafen von bis zu 250 Euro.

Schnelle Reaktion in der Seitengasse

Das Paar reagierte demnach überrascht auf die Situation. Es bog in eine Seitengasse ab und kaufte dort ein T-Shirt. Im Interview mit Newsweek schilderte die Frau den Moment so: "Sobald uns klar war, worüber sie sich aufregten, haben wir uns in eine Gasse geflüchtet und ein T-Shirt gekauft. Es war ein ehrlicher Fehler, und wir haben uns schlecht und peinlich berührt gefühlt."

Unterschiedliche Regeln in italienischen Städten

Die Touristen verwiesen zudem auf einen Kontrast zu Florenz, wo sie zuvor ebenfalls gelaufen waren: Dort seien ihnen andere Jogger ohne Oberteil begegnet, ohne dass dies Reaktionen ausgelöst habe. In Venedig gilt laut der Stadtverwaltung jedoch eine strengere Regelung für Urlauber und Einheimische.