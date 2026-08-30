oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Sturzflut in Nepal

Himalaya-Katastrophe: Opfer-Zahl steigt immer weiter

Rettungskräfte suchen nach einer Überschwemmung in Nepal in einer schlammigen, zerstörten Stadt.
© APA/AFP/ARUN SANKAR
Nach der Flutkatastrophe in China und Nepal ist die Zahl der Todesopfer auf 750 gestiegen.
OE24 auf Google bevorzugen

In Nepal wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes 734 Leichen geborgen. Die chinesischen Behörden hatten zuvor bekanntgegeben, dass die Opferzahl im Katastrophengebiet im Südwesten der Region Tibet 16 erreicht habe.

Bisher fanden die Behörden in Nepal mit 259 die meisten Leichen im Bezirk Chitwan an der Grenze zu Indien und damit Dutzende Kilometer flussabwärts vom eigentlichen Katastrophengebiet. 184 beziehungsweise 82 Leichen wurden in den angrenzenden Bezirken Ost-Nawalparasi und West-Nawalparasi entdeckt.

Auch interessant

Heikler Notfall in Mallorca-Flieger

Noch nie so viele Hitze-Tote wie in diesem Sommer

Schellhorn: "Reformen bleiben bei Ländern stecken"

Rund 2.500 Menschen galten laut Behördenangaben in Nepal weiter als vermisst, darunter 589 Ausländer. Zusammen mit den Vermissten in Tibet wird noch nach rund 3.000 Menschen gesucht. Unter den Vermissten sind Hunderte Ausländer. Über betroffene Österreicher ist bis dato nichts bekannt.

Neue Warnung

Nepals Katastrophenschutz warnte vor einer möglichen weiteren Katastrophe. Die Warnung galt für den Fluss Bhotekoshi, wie auf der Online-Plattform X mitgeteilt wurde. Die Behörden mahnten die Menschen in der Gegend Rasuwa, Nuwakot und Dhading zur Vorsicht.

Am Mittwoch hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Abbruch an einem Gletscher im Grenzgebiet zwischen Nepal und China eine Sturzflut ausgelöst. Diese hatte sich anschließend durch den Bhotekoshi von nepalesischem Territorium aus über den Südwesten Tibets zurück nach Nepal ihren Weg gebahnt und dabei massive Schäden verursacht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Finnen-Präsident: Glaube nicht an Russen-Angriff

Hagelsturm verwandelt Adria-Strand in weiße Winterlandschaft

Streit um See: Kanada lässt sich von Trump nicht einschüchtern

Sturm-Wahnsinn wütet auf Urlaubsinsel

Heikler Notfall im Mallorca-Flieger

Autoverkäufer entpuppt sich als Prinz von Belgien

Himalaya-Katastrophe: Opfer-Zahl steigt immer weiter

Schüsse in der Schweiz: Mehrere Tote

Boot mit 10 Österreichern geht vor Triest unter

Russische KI-Drohne tötet drei ukrainische Zivilisten