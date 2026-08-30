In der Schweiz
Schüsse bei Rave: Mehrere Opfer
Dabei gab es mehrere Opfer, wie die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X mitteilte. Ob es bei dem Vorfall auch Tote gegeben hat, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, wer die Schüsse abgegeben hat. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.
Auch interessant
Sie rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Weitere Informationen sollen folgen. Nach Informationen des "Blick" fielen die Schüsse gegen 3.00 Uhr am Rande eines Raves auf der Pferderennbahn im Schachen.
Eine Leserin berichtete gegenüber "Blick", ihre Freundin sei mit einer Gruppe bei dem Rave gewesen. Sie habe ihr gegen 4.00 Uhr mitgeteilt, dass es eine Schießerei gegeben habe. Zunächst hätten die Besucher die Knallerei für ein Feuerwerk gehalten, da sie Funken an der Decke gesehen hätten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden