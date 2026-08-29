Lotto-Millionäre renovieren Schule im Heimat-Dorf

Ein Paar aus Frankreich gewann vor Jahren 50 Millionen Euro im Lotto. Nun unterstützt das Geld die Sanierung einer Dorfschule im Département Charente.

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Normalerweise stellt ein anonymes Paar, das 2009 den EuroMillions-Jackpot in Höhe von 50 Millionen Euro geknackt hat, der 3000-Seelen-Gemeinde Saint-Michel jedes Jahr 80.000 Euro zur Verfügung. Das Geld ist für das Kantinenessen der Schulkinder vorgesehen. Wie das französische Nachrichtenportal "Ici" berichtet, fließt die Finanzspritze dieses Mal direkt in den Umbau der Gesamtschule École primaire Louis Pasteur.

Umbau der Schule in Frankreich

Durch die Mittel erhält das Schulgebäude einen vernünftigen Schallschutz und eine moderne Klimaanlage. Die anonyme Familie unterstützte ihre Heimatgemeinde im Département Charente bereits kurz nach ihrem Millionengewinn im Jahr 2009 mit ersten Infrastrukturprojekten. Seit dem Herbst 2009 übernahm das Paar zudem durchgehend die Essenskosten für alle Schulkinder des Ortes.

Spürbare Entlastung für betroffene Familien

Für die Familien vor Ort bedeutet diese Unterstützung eine finanzielle Entlastung von durchschnittlich fast 300 Euro pro Kind und Jahr. Das Sponsoring ermöglichte zudem eine gesündere Ernährung mit wöchentlichen Bio-Menüs und frischem Obst in den Pausen.

Rettung für die renovierungsbedürftige Kantine

"Das ist eine große Hilfe, denn die Kantine der Grundschule ist dringend renovierungsbedürftig", erklärt Sandrine Pelletier gegenüber "Ici". Sie ging vor gut 40 Jahren selbst dort zur Schule und arbeitet heute als Hausmeisterin an dem Schulkomplex. Auch die amtierende Rathauschefin Fabienne Godichaud zeigte sich tief berührt von dem Engagement im Ort: "So etwas während einer Amtszeit zu erleben und zu erhalten, ist wirklich ein wunderschönes Geschenk".