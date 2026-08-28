Himalaya-Katastrophe: Zahl der Opfer steigt weiter

Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und der autonomen Region Tibet in China steigt die Zahl der Opfer in Nepal weiter.

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Mittlerweile seien 469 Todesopfer registriert, teilte die nepalesische Polizei am Freitag mit. Mehr als 1.000 Menschen wurden nach chinesischen Angaben bisher aus dem Katastrophengebiet in Sicherheit gebracht, darunter 555 Touristen. Die chinesischen Behörden sehen indes ein "hohes Risiko" für erneute Überflutungen.

Der See, der sich durch die Sturzflut gebildet habe, könne angesichts anhaltenden Regens in den kommenden drei Tagen auf ein Volumen von rund drei Millionen Kubikmeter anwachsen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua in der Nacht zu Freitag unter Berufung auf das chinesische Wasserministerium. Wenn der See über seine Ufer trete, könnten die Wassermassen im Katastrophengebiet weitere Schäden anrichten, hieß es. Dies betreffe auch den chinesisch-nepalesischen Grenzübergang Gyirong und andere Gebiete stromabwärts.

© IMAGO/NurPhoto

Eine riesige Sturzflut aus Wasser und Schlamm war am Mittwoch fast 170 Kilometer weit entlang zweier Flüsse durch Nepal gerast und hatte ganze Ortschaften mitgerissen. Ursache war nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS offenbar ein Gletscherabbruch. Auch in Tibet gab es eine Flutwelle. In Nepal wurden bisher 469 Todesopfer registriert. Wie die nepalesische Polizei mitteilte, wurden zudem 1.545 Menschen gerettet, darunter viele Verletzte. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Todesopfer in China und Nepal bei 472, nachdem die Volksrepublik bisher drei Leichenfunde vermeldet hatte. Zudem gelten weiterhin mehr als 1.400 Menschen als vermisst. Mehr als 1.400 Menschen wurden nach Angaben vom Donnerstag noch vermisst, unter ihnen zahlreiche Ausländer.