DIESE Beauty bringt Oliver Pocher am Mondsee ins Schwitzen

Keine geringere als Cathy Hummels zeigt dem frechen Comedian jetzt, wo es langgeht - zumindest körperlich

Drei Tage lang war das Schlosshotel Mondsee Bootcamp und Unterkunft für deutsche SportbloggerInnen und SchauspielerInnen rund um Fussballerfrau Cathy Hummels, die mit ihrer Balance Boost Day Summer Edition den Promis Schweißperlen auf die Stirn trieb: Am Montag (23. Juni) eröffnete die Influencerin ihr exklusives Wellness-Retreat mit einer glamourösen Gala im Schloss Mondsee. Neben zahlreichen Fitness-Coaches und Lifestyle-Influencerinnen mischte sich auch Comedian Oliver Pocher (47) unter die Gäste – und sorgte prompt für einen Lacher.

Oliver Pocher und Cathy Hummels © wildbild

Denn Pocher wäre nicht Pocher, wenn er sich einen frechen Spruch verkneifen würde. In einem Video, das Hummels auf Instagram mit ihren rund 682.000 Followern teilte, trifft sie hinter den Kulissen der Gala auf den Entertainer. In einem kurzen, schwarzen Kleid posiert sie selbstbewusst vor der Kamera – Pocher kommentiert direkt ihren Look: „Aiaiai, das werde ich dir gleich runterreißen.“ Doch Cathy Hummels bleibt cool – und kontert charmant mit einem Lächeln: „Leder. Du weißt doch: She’s Bad!“

Oliver Pocher wirkt angespannt © wildbild

Auch beim Thema Ernährung zeigt sich Hummels konsequent. Als Pocher scherzhaft nach einer Cola verlangt, um das „ganze Kollagen-Zeug“ loszuwerden, setzt sie trocken nach: „Cola-Light!“ Damit ist klar: Beim Retreat dreht sich alles um Balance – mit Spaß, aber auch Disziplin.

Oliver Pocher © wildbild

Moderator Flo Ambrosius zeigte Olli Pocher dann, wie man sportlichen Einsatz zeigt. Doch das war nicht die einzige Challenge: Ein Drachenbootrennen, Smoothiemixen, zuckerfreie Abendessen aber auch eine Hot Iron Stunde mit Christian Gasch aus dem MyGym Prime Mondsee brachten Schauspielerin Nele Kiper, Fitnesscoach Christian Krömer, oder Model Nico Kunzelmann oder Raul Richter (GSZS, Sommerhaus der Stars gemeinsam mit Freundin Vanessa Schmitt) an ihre Grenzen.

Conny Hörl und Mariella Ahrens © wildbild

Dschungelcamp Star Mariella Ahrens bewies Balance am SensoPro und wer immer noch nicht genug Bewegung hatte, konnte auf den neuen e-Gym Geräten die Herausforderung suchen. Die Gesamte Balance Boost Challenge gewann übrigens Christian Krömer. Auch bei der Abendgala gab es wie auch an allen anderen Tagen nur Gesundes und Zuckerfreies. Für Schlossherr Gerald Kienesberger und sein Team gar keine so große Aufgabe: Seine regionale Küche bedurfte nur geringer Anpassungen, um den Vorgaben der Challenge zu entsprechen um so den Balance Boost auf den Teller zu bekommen.