Protest in Tirol: Klima-Kleber blockieren erneut Straße

"Einige Personen" blockierten den Kreisverkehr bei der Olympiaworld, sagte ein Polizeisprecher der APA. Es habe sich aber niemand an der Fahrbahn festgeklebt, hieß es. Durch die Sperre am Kreisverkehr sei auch die Autobahnausfahrt Innsbruck Mitte massiv betroffen, informierte der ÖAMTC.

???? EILT: PROTEST IN INNSRUCK NAHE TIVOLI ????



Wir gehen weiter friedlich auf die Straßen: In Innsbruck haben sich Menschen auf der Anton-Eder-Straße dem fossilen Alltag in den Weg gestellt.



Haben die Regierenden den Ernst der Lage überhaupt verstanden? pic.twitter.com/UbvlzAnOFW