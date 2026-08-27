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3,15 Mrd. Dollar

Marvell wächst dank KI-Boom - Aktie gibt dennoch nach

Das Marvell-Logo wird auf einem Tablet vor einem digitalen Finanzchart angezeigt.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Der US-Chipkonzern Marvell Technology hat mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Analystenerwartungen übertroffen.
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Für das dritte Quartal werde ein Umsatz von rund 3,15 Milliarden Dollar erwartet, während Analysten im Schnitt mit 3,03 Milliarden Dollar gerechnet hatten, teilte Marvell am Donnerstag mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 1,10 Dollar liegen.

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Im zweiten Quartal stieg der Umsatz vor allem dank einer starken Nachfrage nach Rechenzentrums-Chips um 37 Prozent auf 2,74 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Prognosen. Die hochgesteckten Ziele der Anleger verfehlte das Unternehmen jedoch: Die Aktie fiel nachbörslich um fast drei Prozent. Die Papiere hatten sich im Jahresverlauf im Zuge des KI-Booms nahezu verdreifacht.

Marvell profitiert vom Trend großer Technologiekonzerne, eigene KI-Chips als Alternative zu den teuren Prozessoren von Nvidia zu entwickeln. Erst in der vergangenen Woche vereinbarte das Unternehmen eine weitreichende Kooperation mit der Google-Mutter Alphabet. Diese Partnerschaft könnte bis zum Geschäftsjahr 2033 einen Umsatz von 120 Milliarden Dollar einbringen. Zudem stärkt der Deal Marvells Position im Wettbewerb mit dem größeren Rivalen Broadcom.

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