American Airlines ab Mai 2027 neu am Flughafen Wien

Der Flughafen Wien erweitert sein Langstreckennetz um eine weitere bedeutende Destination in den USA: Mit American Airlines nimmt ab 6. Mai 2027 erstmals die aktuell größte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten Linienflüge nach Wien auf.

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Die US-Metropole Philadelphia wird damit erstmals nonstop ab Wien erreichbar sein. Die neue saisonale Verbindung wird täglich mit einem modernen Airbus A321XLR bedient und bietet Reisenden attraktive Anschlussmöglichkeiten zu zahlreichen Zielen in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig stärkt die neue Route die Anbindung Wiens an den wichtigen US-Markt und setzt Impulse für Tourismus, Wirtschaft und Geschäftsreisen.

Direkt nach Philadelphia

"Mit American Airlines begrüßen wir die aktuell größte Fluggesellschaft der USA neu am Flughafen Wien. Diese erstmalige Direktverbindung nach Philadelphia, die sechstgrößte Stadt der Vereinigten Staaten, erweitert unser Langstreckennetz um eine attraktive neue Destination und schafft gute Anschlussmöglichkeiten zu zahlreichen Zielen in Nord- und Südamerika. Nordamerika zählt zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für den Flughafen Wien und die Tourismusstandorte Wien und Österreich. Die Neuaufnahme dieser neuen Langstreckenverbindung stärkt die transatlantische Konnektivität des Flughafen Wien weiter", sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Flughafen Wien-Vorstand Mag. Julian Jäger freut sich über die neue Langstreckenverbindung. © Flughafen Wien

"Mit der neuen Direktverbindung von American Airlines zwischen Philadelphia und Wien gewinnt unsere Stadt weiter an internationaler Sichtbarkeit und Erreichbarkeit. Die USA sind mit 1,3 Mio. Nächtigungen 2025 der wichtigste Fernmarkt für den Wiener Freizeittourismus sowie für Geschäftsreisende und Business Events. Die Nonstop-Anbindung eröffnet Gästen aus dem Nordosten der Vereinigten Staaten eine hochkomfortable Reisemöglichkeit nach Wien. Die neue Verbindung zahlt unmittelbar auf die Wertschöpfung ein: Die USA liegen beim Nächtigungsumsatz in der 5-Stern-Hotellerie unangefochten an erster Stelle. Als internationale Metropole profitiert Wien von starken globalen Verkehrsverbindungen, die unsere Position im weltweiten Wettbewerb nachhaltig stärken. Wir freuen uns gemeinsam mit dem Flughafen Wien, mit dem WienTourismus eine langjährige Partnerschaft verbindet, über diesen Ausbau der internationalen Fluganbindung Wiens", so Norbert Kettner, CEO WienTourismus.

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Täglich nonstop von Wien nach Philadelphia

American Airlines verbindet Wien ab 6. Mai 2027 täglich saisonal nonstop mit Philadelphia. Die Flüge werden mit einem hochmodernen Airbus A321XLR durchgeführt, der speziell für Langstreckenverbindungen entwickelt wurde. Der Abflug in Wien findet um 11:40 Uhr statt, mit Ankunft in Philadelphia um 15:55 Uhr. Der Rückflug aus Philadelphia startet um 18:50 Uhr mit Ankunft um 10:05 Uhr in Wien. Die Route wird zudem auch über die Weihnachtsfeiertage im Dezember angeboten, sodass Reisende aus den USA die Möglichkeit haben, die österreichischen Weihnachtsmärkte zu besuchen. Als eines der wichtigsten Drehkreuze von American Airlines bietet Philadelphia komfortable Umsteigeverbindungen zu zahlreichen Destinationen in den USA, Kanada, Mexiko und der Karibik.

Philadelphia zählt zu den geschichtsträchtigsten Städten der Vereinigten Staaten und gilt als Wiege der amerikanischen Unabhängigkeit. Sehenswürdigkeiten wie die Independence Hall oder die Liberty Bell machen die Millionenmetropole zu einem der bedeutendsten Kultur- und Geschichtsstandorte Nordamerikas. Gleichzeitig ist Philadelphia ein führendes Zentrum für Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin und Bildung und überzeugt mit einer lebendigen Kunst- und Gastronomieszene. Dank der günstigen Lage an der US-Ostküste eignet sich die Stadt zudem hervorragend als Ausgangspunkt für Reisen in die gesamte Region.

Über American Airlines

Als eine der weltweit führenden Fluggesellschaften bietet American Airlines täglich Tausende von Flügen zu mehr als 350 Zielen in über 60 Ländern an. Die Fluggesellschaft ist Gründungsmitglied der Oneworld-Allianz, deren Mitglieder mehr als 900 Ziele weltweit anfliegen. Die Aktien der American Airlines Group Inc. werden an der Nasdaq unter dem Tickersymbol AAL gehandelt.