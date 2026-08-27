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Festgenommen

Ex-Freund (19) tötete Schülerin (18) und Mann

Polizei Deutschland
© EPA
Im brandenburgischen Gosen-Neu Zittau (Deutschland) kam es zu einem Großeinsatz an einer Schule. Dort soll es zu einer Gewalttat gekommen sein. Laut der "dpa" wurden dabei zwei Personen getötet.
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Der Einsatz fand am frühen Nachmittag auf dem Campus der Docemus-Privatschule statt. Wie die "Märkischen Allgemeinen" berichtet, sollen die Polizisten gegen 13.45 Uhr alarmiert worden sein. Schon zuvor sollen laut einer Polizeisprecherin mehrere Notrufe eingegangen sein.

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Laut der deutschen Nachrichtenagentur "dpa" wurden zwei Personen getötet. Bei den Opfern handelt es sich um eine 18-jährige Schülerin der Schule sowie einen 30 Jahre alten Mann. Er versuchte, den Täter zu stoppen, kam dabei ums Leben. Der mutmaßliche Täter soll 18 Jahre alt sein und der Ex-Freund der 18-Jährigen sein, wie die "Märkische Allgemeine" berichtet. Bisher ist unklar, ob der Täter Schüler an der Schule war.

Mittlerweile bestätigte die Polizei auf "X", dass der 19-Jährige festgenommen worden sei. Was sich genau an der Schule passiert ist, ist derzeit unbekannt. Im Einsatz sind zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, so die "Bild".

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