Österreichs Turn-Asse hoffen bei Olympia auf Finale und "Wunder"

107 Tage vor der Eröffnung in Paris präsentierten sich unsere Olympia-Turner am Mittwoch im Haus des Sports.

Vor einem Monat schrieb sie Turnsport-Geschichte und wurde Österreichs erste Weltcupsiegerin im Frauen-Kunstturnen: Charlize Mörz. Mit ihrem Weltcupsieg in Baku qualifizierte sich die Burgenländerin auch gleichzeitig für die Olympischen Spiele im Sommer, obwohl die 18-Jährige selbst erst eine Teilnahme bei Olympia 2028 in Los Angeles im Visier gehabt hatte.

"Dass es jetzt schon mit einer Qualifikation geklappt hat, ist etwas überraschend gewesen - aber total cool", so die Schülerin. "2028 war für mich und mein Umfeld einfach realistischer, weil ich noch so viel Potential habe. Den Wettkampf in Paris möchte ich nun genießen, ein Boden-Finale wäre das Nonplusultra. Und dann gilt es aus diesem Event so viel wie möglich für die Zukunft mitzunehmen."

Benny Wizani "zu 99%" in Paris dabei

Österreichs bester Trampolin-Turner Benny Wizani konnte sich ebenfalls für das Großereignis qualifizieren. Nach seinem vor drei Wochen erlittenen Kreuzbandriss war allerdings zunächst unklar, wie es mit dem Niederösterreicher weitergeht.

Via Video-Zuschaltung gab der 22-Jährige ein Update zu seiner Verletzung: "Meine Vorbereitung ist jetzt natürlich anders als ursprünglich geplant, aber das Ziel hat sich nicht verändert. Es geht jetzt für mich darum, mental dranzubleiben und diese Herausforderung als zweite Qualifikation zu sehen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Zu 99% werde ich in Paris an den Start gehen."

Möglich soll dieses "Wunder" dank konservativer Behandlung werden. Weil das Band "isoliert" gerissen ist (Meniskus und Seitenband blieben heil), wird sich Wizani eine Operation (wurde das Olympia-Aus bedeuten) ersparen.

Selina Kickinger als Olympia-Hoffnungsschimmer

Auch für Selina Kickinger gibt es (neben Bianca Frysak und Leni Bohle) noch die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Frankreich zu qualifizieren - und zwar bei der Kunstturn-Europameisterschaft in Rimini. Die 22-Jährige ist guter Dinge und fühlt sich mental und körperlich fit.

Es wird sich also noch zeigen, wie viele Turn-Asse Österreich letztendlich in Paris repräsentieren werden.