Wichtiger Stichtag
DIESE Bauernregel entscheidet über die nächsten 40 Tage
Bischof Felix zeigt an, was wir 40 Tag’ für Wetter han“ – so lautet die überlieferte Bauernregel zum Gedenktag des heiligen Felix. Der 30. August gilt darin als sogenannter Lostag: Sein Wetter soll einen Hinweis auf die kommenden 40 Tage geben.
2026 zeigt sich der Felix-Tag in Österreich überwiegend sommerlich. Vielerorts scheint die Sonne, bei Temperaturen von bis zu 32 Grad. Im Westen und Südwesten können sich im Tagesverlauf jedoch Quellwolken bilden, die örtlich für Regenschauer oder kurze Gewitter sorgen.
Auch der Wind kann regional etwas kräftiger auffrischen. Vor allem im Bergland sind zeitweise lebhafte bis stärkere Böen möglich
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Was die Regel für den Herbst bedeuten würde
Würde man der alten Bauernregel folgen, könnte der Beginn des Herbstes also ebenfalls wechselhaft ausfallen. Regen und Schauer würden sich mit trockenen und freundlicheren Phasen abwechseln. Auch die aktuelle Prognose für Österreich zeigt zunächst ein gemischtes Bild: Während im Westen, Süden und über der Landesmitte immer wieder Schauer und Gewitter möglich sind, bleibt es zwischendurch vielerorts sonnig und warm. Zur Wochenmitte zeichnet sich erneut ein Wetterumschwung mit mehr Wolken und Niederschlägen ab.
Warum die 40-Tage-Prognose nicht funktioniert
Bauernregeln beruhen auf jahrhundertelangen Wetterbeobachtungen. Dass sich Ende August ein Übergang vom Sommer zum Herbst abzeichnet, ist durchaus nachvollziehbar: Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler und erste Herbstlagen können auftreten.
Trotzdem kann das Wetter eines einzigen Tages nicht zuverlässig bestimmen, wie die nächsten 40 Tage aussehen. Hoch- und Tiefdruckgebiete verändern sich ständig und können innerhalb weniger Tage für völlig andere Bedingungen sorgen.
Auch moderne Wettermodelle stoßen mit zunehmender Vorhersagedauer an Grenzen. Wirklich belastbare Prognosen sind meist nur für einen Zeitraum von ungefähr zehn Tagen möglich.
Wer waren Felix und Adauctus?
Der 30. August ist der gemeinsame Gedenktag von Felix und Adauctus. Beide sollen im 3. Jahrhundert in Rom als christliche Märtyrer gestorben sein.
Felix wird in der Überlieferung als Priester beschrieben. Adauctus soll sich ihm angeschlossen haben. Der Legende nach wurden beide während der Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian hingerichtet. Historisch gesichert sind allerdings nur wenige Details.
Der Felix-Tag 2026 passt mit seinen Schauern, Gewittern und anschließenden trockeneren Abschnitten durchaus zum Bild eines wechselhaften Spätsommers. Ob daraus tatsächlich 40 Tage lang ähnliches Wetter folgen, bleibt allerdings offen.
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