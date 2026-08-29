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In Auto entdeckt

Rätsel um tote Österreicherin in Italien

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Ermittlungen laufen, um die Identität der 27-jährigen Österreicherin zu klären, die in einem Kleintransporter in der friaulischen Gemeinde Pontebba in der Provinz Udine tot gefunden worden ist.
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Auch ihr Hund wurde tot in dem Fahrzeug entdeckt. Die Ermittler halten eine tödliche Drogenüberdosis für die derzeit wahrscheinlichste Todesursache. Eine Beteiligung Dritter wird nach den bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen.

Die Frau wurde am Freitagvormittag entdeckt, wie die Behörden bestätigten. Ein Passant bemerkte gegen 11.00 Uhr den Volkswagen Caddy auf einem Parkplatz nahe einer Brücke, die die Zufahrt nach Pietratagliata mit der Staatsstraße 13 verbindet, und alarmierte die Einsatzkräfte. Das Fahrzeug mit Kennzeichen aus dem Bezirk Hermagor war offenbar bereits seit mehreren Tagen dort abgestellt und stand in der prallen Sonne.

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Kleintransporter mit Kennzeichen aus dem Bezirk Hermagor war von innen verschlossen

Der Kleintransporter war von innen verschlossen. Die Frau und ihr Hund lagen auf den Rücksitzen. Wegen der abgedunkelten Scheiben waren die beiden von außen nicht zu sehen. In dem Fahrzeug wurde eine Substanz gefunden, die mit dem Verdacht auf eine Drogenüberdosis in Zusammenhang steht. Die Staatsanwaltschaft Udine hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung und toxikologische Analysen sollen klären, ob tatsächlich eine Überdosis zum Tod der 27-Jährigen führte. Auch die Todesursache des Hundes soll untersucht werden. Nach ersten Einschätzungen könnte das Tier den hohen Temperaturen im geschlossenen Fahrzeug erlegen sein.

Warum sich die junge Österreicherin in dem Fahrzeug in Pontebba aufhielt und wann genau sie starb, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Udine will in den kommenden Tagen eine Obduktion der Frau anordnen.

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