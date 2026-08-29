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"Christian … ähm …": Merz vergisst Namen von Stocker

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Ein Mann im blauen Anzug spricht auf einer Pressekonferenz vor mehreren Nationalflaggen.
© EPA
Das ist wohl nicht ganz nach Plan gelaufen: Bei einer Pressekonferenz in Berlin begrüßte Friedrich Merz seine europäischen Amtskollegen – und blieb ausgerechnet beim österreichischen Kanzler hängen.
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Merz hieß zu Beginn der Pressekonferenz die Regierungschefs und Regierungschefinnen der beteiligten Länder willkommen. Dabei zählte er unter anderem Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Finnlands Regierungschef Petteri Orpo auf.

Als Österreich an der Reihe war, sagte Merz zunächst: "Bundeskanzler Christian …" Dann folgte eine kurze Pause. Den Nachnamen nannte er nicht und beendete die Aufzählung.

Besonders kurios: Christian Stocker stand während der Pressekonferenz direkt neben Merz. Der österreichische Kanzler musste also nicht lange gesucht werden.

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Gemeint war Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker, der bei dem Treffen in Berlin mit Merz, Frederiksen und Orpo über den künftigen EU-Finanzrahmen beriet. Auch Vertreter der Niederlande und Schwedens waren zugeschaltet.

Kleiner Versprecher sorgt für Schmunzeln

Ob Merz den Namen tatsächlich vergessen hatte oder lediglich einen kurzen Hänger hatte, lässt sich aus dem Moment allein nicht ableiten. Der Auftritt dürfte dennoch für den einen oder anderen Schmunzler sorgen – schließlich ist Stocker seit März 2025 Österreichs Bundeskanzler.

Inhaltlich ging es bei dem Treffen um den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034. Deutschland, Österreich, Dänemark und Finnland wollen dabei gemeinsam für einen sparsameren EU-Haushalt eintreten.

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