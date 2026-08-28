DIESES Märchenschloss wird jetzt versteigert

Ein echtes Märchenschloss mit schwieriger Geschichte sucht verzweifelt einen neuen Eigentümer: Dem Kago-Schloss im deutschen Postbauer-Heng droht wegen offener Schulden die Zwangsversteigerung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das malerische Kago-Schloss in Neumarkt in der Oberpfalz wurde vom mittlerweile verstorbenen Ofenfabrikanten Karl-Heinz Kago erbaut. Der Unternehmer wollte sich mit der luxuriösen Residenz samt Parkanlage und Kleintierzoo ein eigenes Denkmal setzen. Doch die Entwicklung seit der Fertigstellung gleicht keinem Märchen.

Turbulente Zeiten seit der Pleite

Seit mehr als einem Jahrzehnt macht das Anwesen turbulente Phasen durch. Alles nahm seinen Anfang, als Kagos Unternehmen im Jahr 2010 insolvent wurde. Im Jahr 2016 kam es zur ersten Versteigerung des Objekts. Sämtliche Pläne für eine Neunutzung scheiterten: Weder die Idee einer Klinik für Krebspatienten noch das Projekt für ein Hotel wurden umgesetzt. Im Jahr 2023 sollte die Immobilie schließlich nicht-öffentlich verkauft werden.

Erneuter Gang vor den Versteigerungshammer

Aktuell läuft alles darauf hinaus, dass das Anwesen zwangsversteigert werden muss. Einem Bericht des BR zufolge sind offene Schulden der Grund für diesen Schritt. Die Justizpressestelle Nürnberg bestätigte dem BR, dass die Zwangsversteigerung vom Tisch wäre, wenn ein Gläubiger innerhalb einer noch laufenden Frist sein Geld bekommt. Bis zum Termin muss ein gerichtlich bestellter Sachverständiger den Wert des Gebäudes begutachten.

Kommune hofft auf tragfähiges Konzept

Ein Problem beim Verkauf besteht darin, dass die Parkanlage und der Kleintierzoo seit der ersten Versteigerung nicht mehr zur Immobilie gehören. Postbauer-Hengs Bürgermeister Michael Frisch sagte zum BR: "Wer es sich leisten kann, möchte wahrscheinlich das ganze Areal kaufen." Die Kommune wünscht sich laut BR einen "Ort, wo man sich wieder identifizieren kann, der sauber ist, der gepflegt ist und eventuell noch eine passende Nutzung für uns als Kommune hat."