Wanderer stolpert und stürzt 200 Meter in den Tod

56-jähriger Wanderer bei 200 Meter-Absturz in Vorarlberg getötet.

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Ein 56-jähriger Wanderer ist am Donnerstag im Bereich des Hohen Ifen (Kleinwalsertal, 2.230 Meter) bei einem 200 Meter-Absturz über eine steile Felswand ums Leben gekommen.

Andere Wanderer in der näheren Umgebung nahmen den Unfall wahr und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte aber nur noch den Tod des Deutschen feststellen, informierte die Polizei. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Der 56-Jährige geriet beim Aufstieg aus unbekannter Ursache ins Stolpern und stürzte. Die näheren Umstande des Unfalls waren am Freitag noch Gegenstand von Erhebungen.