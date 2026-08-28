Obduktion beendet
Polizei hofft auf Hinweise: Wer ist Toter aus der Drau?
Der Kärntner Polizei ist es bisher nicht gelungen, die Identität eines am 23. Juli in der Drau bei Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) gefundenen Toten zu klären. Der Mann war laut Obduktion an einem Herzinfarkt gestorben und nicht ertrunken, Fremdverschulden wurde also ausgeschlossen. Am Freitag veröffentlichte die Polizei eine detaillierte Beschreibung und ein Lichtbild der Leiche, die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.
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Der Tote dürfte 65 bis 75 Jahre alt gewesen sein, hatte einen grauen Vollbart, graue, mittellange Haare und war etwa 1,75 Meter groß. Seine Statur war kräftig. Er war mit einem weißen Hemd mit hellgrauen Streifen, einer dunklen Anzughose und schwarzen Halbschuhen bekleidet. Er hatte Bargeld in Form von US-Dollar in der Hosentasche und einen goldfarbenen Kamm in der Brusttasche.
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