Polizei hofft auf Hinweise: Wer ist Toter aus der Drau?

Noch immer ist es den Behörden nicht gelungen, die Identität des Mannes herauszufinden. Deshalb wurde ein Bild der Leiche veröffentlicht.

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Der Kärntner Polizei ist es bisher nicht gelungen, die Identität eines am 23. Juli in der Drau bei Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) gefundenen Toten zu klären. Der Mann war laut Obduktion an einem Herzinfarkt gestorben und nicht ertrunken, Fremdverschulden wurde also ausgeschlossen. Am Freitag veröffentlichte die Polizei eine detaillierte Beschreibung und ein Lichtbild der Leiche, die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Noch immer ist nicht klar, um wen es sich bei dem toten Mann handelt. © LPD Kärnten

Der Tote dürfte 65 bis 75 Jahre alt gewesen sein, hatte einen grauen Vollbart, graue, mittellange Haare und war etwa 1,75 Meter groß. Seine Statur war kräftig. Er war mit einem weißen Hemd mit hellgrauen Streifen, einer dunklen Anzughose und schwarzen Halbschuhen bekleidet. Er hatte Bargeld in Form von US-Dollar in der Hosentasche und einen goldfarbenen Kamm in der Brusttasche.