MAK-Coup: Das Millionen-Collier der ägyptischen Königin

Das geklaute Schmuckstück wurde von der ägyptischen Königin Nazli zur Hochzeit ihrer Tochter getragen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die beiden Kunstdiebe, nach denen aktuell mit Lichtbildern intensiv gefahndet wird, schlugen am Mittwoch im Wiener MAK zu. Das Collier, welches sie sich als Beute ausgesucht hatten, ist kein Zufallsgriff, sondern sogar wertvoller als anfänglich angenommen.

Für das kostbare Schmuckstück wurde bereits vor Jahren ein Rekordpreis bezahlt. 2015 kam das historische Collier beim renommierten Auktionshaus Sotheby’s in New York unter den Hammer.

Ein Käufer sicherte sich das Juwel für 4,3 Millionen US-Dollar – umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro.

Und das Collier hat eine royale Vergangenheit: Es wurde einst im Auftrag der ägyptischen Königsfamilie angefertigt. Das Collier besteht aus Platin und ist mit insgesamt 673 Diamanten besetzt. Zusammen bringen die Edelsteine ein Gewicht von 200 Karat auf die Waage.

© APA & LPD Wien (Fotomontage)

Auftritt bei einer Hochzeit

Seinen wohl berühmtesten Auftritt hatte das Collier 1939. Damals trug es die ägyptische Königin Nazli bei der Hochzeit ihrer Tochter Fawzia. Die Prinzessin heiratete den iranischen Kronprinzen Mohammad Reza Pahlavi, der später zum Schah des Iran wurde.

Das Einzelstück war bei der aktuellen Ausstellung "Glanzstücke", die unter anderem Schmuckstücke von Van Cleef & Arpels präsentierte, für Interessierte zu bewundern.

Die beiden Gesuchten hatten die Glasvitrine eingeschlagen und das wertvolle Schmuckstück entwendet. Von ihnen fehlt derzeit noch jede Spur.