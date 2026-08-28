Hotelgast klaute Eier und  Bankkarten: Festnahme

Der 24-Jährige aus Liesing soll in der Mitarbeiterküche zugeschlagen haben.

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Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Wiener Polizei: Ein 24-jähriger Hotelgast soll in einem Haus in Donaustadt Eier aus der Mitarbeiterküche genommen und anschließend in seinem Zimmer gebraten haben. Als die Beamten am Donnerstag das Zimmer durchsuchten, waren von der Mahlzeit allerdings nur noch die Eierschalen übrig.

Noch mehr Verdächtiges entdeckt

Der Mann soll zudem seine Hotelrechnung nicht bezahlen wollen und einen Mitarbeiter beschimpft haben. Bei der Kontrolle stießen die Polizisten neben den Eierschalen auf mehrere Zulassungsscheine, Bankomat- und Kreditkarten sowie Autoschlüssel. Die Gegenstände konnten anderen Personen zugeordnet werden. Ein Zulassungsschein dürfte bereits in der Nacht zuvor aus einem Fahrzeug gestohlen worden sein. Die Herkunft der Sachen konnte der Mann laut Polizei nicht plausibel erklären.

Festnahme nach Zimmer-Durchsuchung

Der 24-Jährige, der in Wien-Liesing gemeldet ist, wurde schließlich festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie der Mann an die gefundenen Dokumente und Gegenstände gelangte. Aus einem vermeintlich kleinen Eierdiebstahl wurde damit ein deutlich größerer Fall.