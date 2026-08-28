Eskalation am Großglockner: Bergführer attackiert Kletterer

Ein Instagram-Video zeigt die wüsten Szenen am Berg.

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Ein Kletter-Ausflug zur Erzherzog-Johann-Hütte am Großglockner endete für ein Ehepaar am 22. August in einem Desaster. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt eine Auseinandersetzung während des Aufstiegs über den Mürztalersteig. Der Beitrag sorgte inzwischen für große Aufmerksamkeit und kommt bereits auf rund 400.000 Aufrufe.

Überholen sorgt für Ärger

Das Paar war am ausgesetzten Klettersteig unterwegs, als es auf einen Bergführer mit zwei Gästen traf. Der Mann soll seiner Frau zunächst Platz gelassen und auf sie gewartet haben. Als der Bergführer auftauchte, drängte er sich plötzlich zwischen die beiden. Ein heftiger Streit entfacht. Das Verhalten des Bergführers wird zunehmend aggressiver. "Ich bin Bergführer halt’s Maul", schreit der Mann. Im Video sind gegenseitige Beschimpfungen und eine angespannte Situation zu sehen.

Konflikt eskaliert dann völlig

In dem Video ist schließlich zu sehen, wie der Bergführer plötzlich zurück klettert und auf den Mann losgeht und ihm am Arm festhält.

Gleichzeitig habe sich auf dem Klettersteig ein Rückstau gebildet. Der Alpinist kritisiert, dass durch die Auseinandersetzung nicht nur er und seine Frau, sondern auch die beiden Gäste des Bergführers gefährdet worden seien.