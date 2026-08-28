Schock in Linz
86-Jährige fährt Frau (27) auf Schutzweg nieder
Die 86-Jährige war mit ihrem Pkw unterwegs und bog an einer Kreuzung nach links ab. Dabei dürfte sie die junge Frau übersehen haben, die gerade die Straße auf dem Schutzweg überquerte.
Die 27-Jährige wurde vom Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Anschließend stürzte sie auf den Asphalt.
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Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in das Unfallkrankenhaus (UKH) eingeliefert.
Die 86-jährige Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
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