86-Jährige fährt Frau (27) auf Schutzweg nieder

Schwerer Unfall am Donnerstagabend in Linz: Eine 86-jährige Autofahrerin erfasste auf einem Schutzweg eine 27-jährige Fußgängerin.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die 86-Jährige war mit ihrem Pkw unterwegs und bog an einer Kreuzung nach links ab. Dabei dürfte sie die junge Frau übersehen haben, die gerade die Straße auf dem Schutzweg überquerte.

Die 27-Jährige wurde vom Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Anschließend stürzte sie auf den Asphalt.

27-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in das Unfallkrankenhaus (UKH) eingeliefert.

Die 86-jährige Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.