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Über 35 Grad

Heißes Finale für den Hitze-Sommer

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Menschen suchen im Schatten vor dem Hochstrahlbrunnen in Wien Abkühlung an einem Sommertag.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Ein voraussichtlich letztes Mal wird es in den kommenden Tagen richtig heiß.
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Der heurige Sommer wird als der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte eingehen. Im Juni, Juli und August knackte mindestens ein Ort die 40-Grad-Marke, die bis zu diesem Zeitpunkt erst ein einziges Mal in Bad Deutsch-Altenburg überschritten wurde.

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Vor allem die Hitzewelle im August mit zwei 40-Grad-Tagen in Folge und der extremen Dürre machte dem ganzen Land zu schaffen. Seitdem ist es abgekühlt. Doch jetzt holt der Sommer zum großen Hitze-Finale aus.

Letzte Hitzewelle

Bereits am Donnerstag kletterte das Thermometer im Süden des Landes auf über 30 Grad. Doch das war erst der Anfang. In den kommenden Tagen wird es noch einmal richtig heiß. Der Hitze-Hotspot des Landes verlagert sich vorerst allerdings in den Süden und Westen.

Am Freitag gibt es in Klagenfurt bei Temperaturen um die 35 Grad sogar eine orange Hitzewarnung. In Salzburg und Linz werden trotz erwarteten Unwettern sogar noch höhere Temperaturen erwartet.  Auch am Samstag und Sonntag werden Tageshöchstwerte bis 32 Grad erwartet. Doch mit dem 1. September am Dienstag ist voraussichtlich vorbei mit den Hitzewellen des Jahres. Es kühlt ab und es werden nur noch Höchstwerte um 25 Grad erwartet.

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