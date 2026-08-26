ORF-Experte warnt: "Gewaltiger Hitzevorstoß" zieht über Österreich

In den nächsten Tagen zieht ein heißer Wüstenwind über Österreich hinweg. Am Freitag sind fast 35 Grad möglich. Zudem macht der Saharastaub die Luft diesig.

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Bei "Aktuell nach eins" gibt ORF-Meteorologe Sigi Fink einen Ausblick auf die nächsten Tage. Dabei erklärt der Wetter-Experte, dass aktuell heißer Wüstenwind aus der Sahara, der sogenannte Gibli, sich auf den Weg nach Österreich befindet. In den Ursprungsländern Algerien und Tunesien zeigte das Thermometer am Mittwoch knapp 50 Grad an. Am Donnerstag werden dort ähnliche Temperaturen erwartet. Fink sagt: "Das ist wirklich extrem für Ende August."

Der Wüstenwind wird auf seinem Weg Richtung Österreich noch Sizilien, Sardinien und Süditalien kräftig aufheizen. Peter Hinteregger von Kachelmannwetter berichtet: "42 bis 46, am Freitag bis zu 48 Grad sind möglich – das sind Werte im Bereich des Europa-Temperaturrekordes." Das Posting schließt er ab mit: "Unglaubliche Hitze 2026!"

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Saharastaub zieht über Österreich

In Österreich werden die Temperaturen nicht so hoch werden. Laut Sigi Fink wird vor allem am Freitag der mitgebrachte Staub auch den Alpenraum "ein bisschen überziehen und die Luft diesiger werden". Er sagt, dass es hierzulande für "eine kleine Hitzewelle" reichen könnte.

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Um als Hitzewelle gewertet zu werden, müssen die Temperaturen für mindestens drei Tage die 30-Grad-Marke überschreiten. Im Westen dürfte am Donnerstag der vorläufige Höhepunkt erreicht sein. Dort kann es bis zu 35 Grad werden. Auch in Wien drohen erneut hohe Temperaturen. Hinteregger schreibt: "Am Freitag werden dann im Osten Österreichs sehr hohe Temperaturen gemessen."

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Donnerstag und Freitag werden heiß

Am Donnerstag lösen sich anfängliche lokale Nebelfelder und Restwolken im Südwesten rasch auf. Insgesamt steht viel Sonnenschein auf dem Programm, wobei hohe, dünne Wolkenfelder kaum stören. Am Nachmittag entstehen über den Bergen einige Haufenwolken, Regenschauer oder Gewitter gibt es jedoch nur ganz vereinzelt im Südwesten. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten teilweise lebhaft, aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen acht und 18 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 26 und 33 Grad.

Am Freitag nähert sich eine Kaltfront, wodurch im Westen und Südwesten bereits von der Früh weg einige Wolkenfelder vorüberziehen, die über den Tag verteilt Regenschauer und Gewitter bringen. Im übrigen Österreich dominiert zunächst der Sonnenschein. Nachmittags nimmt die Bewölkung zu und vor allem über den Bergen steigt die Neigung zu Regenschauern und teils heftigen Gewittern an. Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend trocken und meist sonnig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, in Gewittern stark bis stürmisch, aus Südost bis West. Entlang der Alpennordseite bläst der Föhn. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 22 Grad, die Tageshöchstwerte reichen von 21 Grad im Westen bis 35 Grad im Osten.

Gemischtes Wochenende

Der Samstag beginnt wolkenverhangen und mancherorts nass, im Süden sind anfangs noch einzelne Gewitter dabei. Im Tagesverlauf trocknet es aber rasch ab und es stellt sich ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein. Einzig im zentralen Bergland bleibt es mit vereinzelten Schauern unbeständig. Der anfangs noch lebhafte West- bis Nordwestwind im Donauraum und im Osten lässt im Tagesverlauf nach. Die Höchsttemperaturen erreichen von West nach Ost 21 bis 30 Grad.

Am Sonntag wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Abgesehen von letzten morgendlichen Schauern im Osten verläuft der Tag trocken. Nachmittags steigt die Schauerneigung im Bergland leicht an, sonst dominiert das freundliche Wetter. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Das Quecksilber klettert auf Höchstwerte zwischen 23 und 33 Grad.