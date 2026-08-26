Suche läuft
69-Jährige in Tirol seit Mittwoch vermisst
Die Frau hatte gegen 6.30 Uhr ihr Wohnhaus verlassen. Seitdem gab es keinen Hinweis auf ihren aktuellen Aufenthaltsort, berichtete die Polizei am Abend. Ein Unglücksfall könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.
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Eine groß angelegte Suchaktion war im Gange. Die Exekutive bat um Hinweise. Die Österreicherin wurde als rund 1,72 Meter groß mit fester Statur beschrieben. Sie hatte braune Haare.
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