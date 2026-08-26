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69-Jährige in Tirol seit Mittwoch vermisst

Zwei österreichische Polizeiautos mit gut sichtlichem POLIZEI-Schriftzug seitlich.
© Apa
Eine 69-Jährige aus Großvolderberg in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gilt seit Mittwoch als abgängig.
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Die Frau hatte gegen 6.30 Uhr ihr Wohnhaus verlassen. Seitdem gab es keinen Hinweis auf ihren aktuellen Aufenthaltsort, berichtete die Polizei am Abend. Ein Unglücksfall könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

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Eine groß angelegte Suchaktion war im Gange. Die Exekutive bat um Hinweise. Die Österreicherin wurde als rund 1,72 Meter groß mit fester Statur beschrieben. Sie hatte braune Haare.

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