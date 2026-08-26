69-Jährige in Tirol seit Mittwoch vermisst

Eine 69-Jährige aus Großvolderberg in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gilt seit Mittwoch als abgängig.

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Die Frau hatte gegen 6.30 Uhr ihr Wohnhaus verlassen. Seitdem gab es keinen Hinweis auf ihren aktuellen Aufenthaltsort, berichtete die Polizei am Abend. Ein Unglücksfall könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Eine groß angelegte Suchaktion war im Gange. Die Exekutive bat um Hinweise. Die Österreicherin wurde als rund 1,72 Meter groß mit fester Statur beschrieben. Sie hatte braune Haare.