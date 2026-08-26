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Sommer vorbei?

Bauernregel kündigt dramatischen Wetter-Sturz an

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Nimmt der Sommer ein abruptes Ende?
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Der 28. August gilt im alten Bauernkalender als wichtiger Wetter-Stichtag. Rund um den Gedenktag des heiligen Augustinus entstanden Sprüche wie "An Augustin gehen die warmen Tage dahin". In diesem Jahr könnte die alte Bauernregel zumindest teilweise zur Wetterentwicklung passen.

Auch in Österreich steht Ende der Woche ein markanter Wetterwechsel bevor. Nach der aktuellen Hitze mit Temperaturen bis 35 Grad ziehen am Freitag von Westen her Gewitter auf. Gleichzeitig gehen die Temperaturen in den darauffolgenden Tagen deutlich zurück.

Frau im roten Mantel wärmt ihre Hände mit dem Atem unter einem Regenschirm im Herbst.
© Getty Images

Temperatursturz

Damit scheint die Bauernregel einen Übergang vom Hochsommer in eine kühlere Wetterphase anzudeuten. Allerdings dürfte der Sommer noch nicht vorbei sein. Bereits am Sonntag wird es wieder freundlicher, im Osten und Süden sind Temperaturen bis etwa 31 Grad möglich.

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Wissenschaftlich lässt sich aus einem einzelnen Kalendertag freilich keine verlässliche Herbstprognose ableiten. Bauernregeln beruhen vielmehr auf langjährigen Wetterbeobachtungen aus einer Zeit ohne moderne Vorhersagen. Der 28. August könnte heuer dennoch einen ersten Vorgeschmack auf den bevorstehenden Wetterwechsel liefern.

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