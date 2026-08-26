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Spur der Verwüstung

Monster-Hagel verwüstet Spanien

Eine Hand misst einen durchsichtigen Kristall mit einer Schieblehre.
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Ein heftiges Unwetter hat am Montag die spanische Hafenstadt Tarragona heimgesucht und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.
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Besonders dramatisch: Riesige Hagelkörner wurden für zahlreiche Tauben zur tödlichen Gefahr. Auf Aufnahmen, die anschließend in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, sind mehr als 100 tote Tiere auf dem Boden zu sehen.

Teilweise erreichten die Hagelkörner einen Durchmesser von bis zu neun Zentimetern – damit waren sie größer als ein Tennisball. Gleichzeitig gingen sintflutartige Regenfälle nieder und schwere Sturmböen fegten durch die Stadt. Straßen wurden überschwemmt, es kam zu Schäden, Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Innerhalb von nur drei Stunden wurden 77,3 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.

Spur der Verwüstung

Auch für Menschen wurde der Hagel gefährlich. Ein Anwohner wurde von den großen Körnern an Armen und Beinen getroffen und erlitt sichtbare Verletzungen. "Es fielen Hagelkörner, die ich noch nie zuvor gesehen hatte", schilderte er einem spanischen Sender.

Hunderte Notrufe gingen bei Feuerwehr und Rettungsdiensten ein. Meteorologen führen die heftige Gewitterzelle unter anderem auf die Kombination aus großer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und einer instabilen Wetterlage zurück.

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