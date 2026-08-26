Monster-Hagel verwüstet Spanien

Ein heftiges Unwetter hat am Montag die spanische Hafenstadt Tarragona heimgesucht und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Besonders dramatisch: Riesige Hagelkörner wurden für zahlreiche Tauben zur tödlichen Gefahr. Auf Aufnahmen, die anschließend in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, sind mehr als 100 tote Tiere auf dem Boden zu sehen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Teilweise erreichten die Hagelkörner einen Durchmesser von bis zu neun Zentimetern – damit waren sie größer als ein Tennisball. Gleichzeitig gingen sintflutartige Regenfälle nieder und schwere Sturmböen fegten durch die Stadt. Straßen wurden überschwemmt, es kam zu Schäden, Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Innerhalb von nur drei Stunden wurden 77,3 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Spur der Verwüstung

Auch für Menschen wurde der Hagel gefährlich. Ein Anwohner wurde von den großen Körnern an Armen und Beinen getroffen und erlitt sichtbare Verletzungen. "Es fielen Hagelkörner, die ich noch nie zuvor gesehen hatte", schilderte er einem spanischen Sender.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Hunderte Notrufe gingen bei Feuerwehr und Rettungsdiensten ein. Meteorologen führen die heftige Gewitterzelle unter anderem auf die Kombination aus großer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und einer instabilen Wetterlage zurück.