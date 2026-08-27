Afrika-Hitze im Anmarsch: So heiß wird es wirklich

Die Hitze kehrt noch einmal zurück.

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Österreich steht vor einer neuen Hitzewelle. Nach viel Sonne und Temperaturen bis 33 Grad am Donnerstag legt die Hitze am Freitag noch einmal zu. Dazu kommen Saharastaub, kräftiger Föhn und später teils heftige Gewitter.

Schon am Donnerstag zeigt sich das Wetter überwiegend sonnig. Nur gelegentlich ziehen etwas dichtere Wolken durch. Von Oberösterreich bis ins Nordburgenland frischt der Ost- bis Südostwind lebhaft auf, während es im Westen bereits föhnig wird. Der Föhn transportiert Saharastaub ins Land, wodurch der Himmel teilweise milchig und diesig erscheint. Die Temperaturen erreichen 27 bis 33 Grad, in Tirol sind lokal die höchsten Werte zu erwarten.

Freitag bringt den Höhepunkt

Am Freitag wird es vielerorts noch heißer. Nach der Auflösung einzelner Nebel- und Hochnebelfelder dominiert zunächst die Sonne, allerdings bleibt der Himmel durch den Saharastaub teilweise diesig. In Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland weht starker Südostwind, in den Alpen kommt kräftiger bis stürmischer Südföhn auf.

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Die Temperaturen steigen auf 29 bis 35, örtlich sogar 36 Grad. Besonders heiß wird es in Oberösterreich, im westlichen Niederösterreich, im Flachgau, in der Steiermark und in Unterkärnten. Zusätzlich kann es schwül werden.

Im Westen ist die Hitze bereits etwas abgeschwächt. Im Bregenzerwald und im Außerfern werden rund 26 Grad erwartet. Dort ziehen im Tagesverlauf zunehmend Wolken auf, am Nachmittag sind in Vorarlberg und Westtirol erste Schauer und Gewitter möglich.

Am Abend breiten sich Schauer und Gewitter weiter aus. Betroffen sein können dann auch Oberösterreich, das westliche Niederösterreich und der Flachgau. Der Wind dreht auf West und kann stürmisch werden. In der Nacht ziehen die Gewitter weiter Richtung Süden und Osten – allerdings erreicht der Regen nicht überall jede Region.

Es bleibt sommerlich

Am Samstag klingt die Schauer- und Gewittertätigkeit am Vormittag weitgehend ab. Danach zeigt sich wieder zeitweise die Sonne. Mit 22 bis 30 Grad wird es deutlich weniger heiß als am Vortag. Besonders frisch bleibt es im Bregenzerwald, im Außerfern und im Mühlviertel, während im Osten erneut um 30 Grad erreicht werden.

Am Sonntag kehrt die Wärme zurück. Bei oft sonnigem Wetter steigen die Temperaturen auf 23 bis 32 Grad, im Osten und Süden kann es erneut heiß werden. Zu Wochenbeginn bleibt das Wetter sommerlich, aber wechselhafter. Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter wechseln sich ab, wobei die Höchstwerte bis Dienstag meist zwischen 22 und 32 Grad liegen.