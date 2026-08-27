Nach Freispruch: Wird Luger jetzt Präsident?

Vergangene Woche ist der Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) vom Vorwurf der Untreue nicht rechtskräftig freigesprochen worden, kurz danach kursieren Gerüchte über einen neuen Job des Politikers.

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Der Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist am Freitag vom Vorwurf der Untreue freigesprochen worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Als Stadtchef soll Luger laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft Linz im Zuge der Brucknerhausaffäre ein juristisches Gutachten um ca. 19.000 Euro in Auftrag gegeben haben, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vor allem in seinem eigenen Interesse war.

Obwohl die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, kursieren nun Meldungen, dass er schon demnächst einen neuen Top-Job übernehmen kann. Die Gerüchteküche in Linz brodelt, so soll Luger, der nach wie vor hohes Ansehen in der Stahlstadt genießt, als möglicher Kandidat für den vakanten Posten des Präsidenten von Blau Weiß Linz gehandelt werden.

Klaus Luger bei der Stadioneröffnung 2023. © GEPA pictures/ Manfred Binder

Seit 2018 wird der Linzer Traditionsverein von den Vorstandsmitgliedern geführt. Damals trat Walter Niedermayer aus gesundheitlichen Gründen zurück. Bis heute wurde kein passender Nachfolger für die Position gefunden. Jetzt könnte Luger diese Lücke füllen und den Verein nach dem Abstieg wieder in die Bundesliga führen.