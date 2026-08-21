oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Brucknerhaus-Affäre

Untreue-Prozess gegen zurückgetretenen Linzer Stadtchef geht weiter

Ex-Bürgermeister Klaus Luger
© APA
Klaus Luger bekannte sich bisher nicht schuldig. Urteil für heute geplant.
OE24 auf Google bevorzugen

Heute könnte ein unrühmliches Kapitel der Linzer Stadtgeschichte ein Ende finden: Der Untreue-Prozess gegen den zurückgetretenen Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) geht weiter. Als Stadtchef soll er im Zuge der Brucknerhausaffäre ein juristisches Gutachten um ca. 19.000 Euro in Auftrag gegeben haben, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vor allem in seinem eigenen Interesse gewesen ist. Am 3. Juli war vertagt worden, weil das Gericht noch zwei Gutachter laden wollte. Sie erscheinen nicht als Zeugen, ihre Stellungnahmen werden verlesen.

Auch interessant

Nadine Mirada bestätigt Liebe zu MMA-Fighter

Dürrehilfe & Klima: Kanzler steigt in Verhandlungen ein

Absagen-Welle: Schlager-Shows platzen!

Rechtsgutachten trotz Leak-Wissen

Luger hatte 2017 im Auswahlverfahren für die künstlerische Geschäftsführung der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und damit auch für die Intendanz des Brucknerhauses seinem bevorzugten Bewerber, Dietmar Kerschbaum, vorab die Fragen der Hearingkommission zugespielt. Als durch einen Whistleblower durchsickerte, dass Kerschbaum die Fragen bereits gekannt hatte, gab der Bürgermeister, der auch LIVA-Aufsichtsratsvorsitzender war, ein Rechtsgutachten dazu in Auftrag - wissend, dass er selbst die undichte Stelle war. Zu Prozessbeginn hatte Luger zwar einen "großen Fehler" eingeräumt, bekannte sich aber nicht schuldig. Ein Urteil wird für Freitag erwartet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pitbull-Attacke auf Joggerin: Halterin ausgeforscht

Drei Legionellen-Tote in Linz

Maismania: Nachts ins Mais-Labyrinth

Untreue-Prozess gegen zurückgetretenen Linzer Stadtchef geht weiter

Frau und Stieftochter bedroht: Cobra-Einsatz

Für Haus am See: Mindestens 5 Mio. Euro "plätschern"

Mehr Licht für Angstraum Volksgarten

Briefe an die, die wir vermissen

Promenadengeviert reloaded im Zeitplan

Brummi-Fahrer rettete Frau aus Unfall-Wrack