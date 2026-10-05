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Neuer Kinderlift

Frauenkar bekommt Schneekanonen für drei Mio. Euro

Kunstschnee
© HIWU
Bis Ende November die Skisaison im Bezirk Kirchdorf starten soll, wird noch kräftig investiert.
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Die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen stellen die Weichen für die kommende Wintersaison und investieren insgesamt rund 6 Millionen Euro in die beiden Skigebiete im Bezirk Kirchdorf. Im Mittelpunkt stehen dabei eine noch höhere Schneesicherheit, eine bessere Verfügbarkeit der Liftanlagen, mehr Komfort für die Gäste sowie weitere Schritte in Richtung nachhaltiger Anreise.

"Wir investieren dort, wo unsere Gäste unmittelbar etwas davon haben", sagt Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen

Drei Millionen für Kunstschnee

Rund drei Millionen Euro fließen in eine neue Beschneiungsanlage am Frauenkar auf der Wurzeralm. Dafür wird derzeit ein neuer Speicherteich inklusive Pumpstation errichtet.
Auch in die technische Infrastruktur der Bergbahnen wird kräftig investiert. Rund eine Million Euro fließt in neue Steuerungstools für den Höss-Express in Hinterstoder und den Sessellift Gamering auf der Wurzeralm.

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Zusätzlicher Lift im Kinderland

Auch beim Einkehrschwung gibt es eine Neuerung: Die Bärenhütte in Hinterstoder wird im Innenbereich einem kompletten Facelift unterzogen.

Für eine umweltfreundliche Anreise werden die Zahl der E-Ladestationen von derzeit 12 auf insgesamt 22 Ladepunkte erhöht. Auch für die jüngsten Skifahrer gibt es eine Neuerung: Im Kinderland in Hinterstoder wird ein neuer Übungslift errichtet. Damit soll vor allem zu Stoßzeiten für mehr Platz und einen besseren Ablauf gesorgt werden.

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