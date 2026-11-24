Im vorherigen Winter wurden 2.530 Tonnen Salz gestreut, zum Winterbeginn sind derzeit 900 Tonnen eingelagert.

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Zum Wochenbeginn hat es schon ein bisschen geschneit. Für Donnerstag, 26. November, ist dann der erste liegenbleibende Schnee angekündigt - das würde einem durchschnittlichen Wintereinbruch entsprechen. Laut Geosphere Austria zufolge bildete sich in Linz laut langjährigem Schnitt am 27. November erstmals eine Schneedecke. Die Stadt Linz ist auf den ersten Großeinsatz bestens vorbereitet.

"Insgesamt stehen 150 Mitarbeiter sowie 56 städtische Fahrzeuge bereit, um Straßen, Geh- und Radwege sowie Stiegenanlagen bei Schnee und Eis sicher zu halten. Die Winterdienstzentrale an der Johann-Metz-Straße ist rund um die Uhr besetzt und koordiniert sämtliche Einsätze. Zusätzlich unterstützen fünf angemietete Fahrzeuge samt Personal sowie externe Dienstleister die Räumarbeiten", sagte Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Nach einem arbeitsintensiven Winter 2025/26 mit zirka 14.000 Personalstunden und einem Verbrauch von 2.530 Tonnen Salz sowie 301 Tonnen Splitt liegt der Fokus erneut auf Verkehrssicherheit und Umweltschutz. Das Einsatzgebiet umfasst 600 Kilometer Straßen, 250 Kilometer Geh- und Radwege sowie 134 Stiegenanlagen. Ein Glatteis-Frühwarnsystem mit vier Messpunkten ermöglicht eine gezielte Einsatzplanung. Ein Schwerpunkt bleibt die Reduktion des Streusalzverbrauchs. In der Innenstadt setzt die Stadt ein Pilotprojekt fort, das in ausgewählten Tempo-30-Zonen eine Begrenzung auf fünf Gramm Salz pro Quadratmeter vorsieht. Ergänzend kommen Feuchtsalz und alternative Kraftstoffe zum Einsatz.