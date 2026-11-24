Ob mit Hörbüchern, beim Vorlesetheater oder beim gemeinsamen Lesen zu zweit, Wiens Volksschüler sollen künftig auch abseits des Deutschunterrichts regelmäßig ihre Lesefähigkeiten trainieren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Obwohl in Wien mittlerweile mehr als die Hälfte der Kinder nach der Volksschule in ein Gymnasium wechselt, haben auch dort viele Schüler noch Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Texten. Wie die aktuellen Daten des Instituts für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) zeigen, haben rund 18 Prozent der neuen Gymnasiasten die Deutsch-Lernziele der Volksschule nur teilweise erreicht, weitere vier Prozent gar nicht. In den Mittelschulen liegen die Anteile mit 30 sowie 19 Prozent noch deutlich höher.

Um die Kinder bereits während der Volksschulzeit besser zu fördern, setzt die Bildungsdirektion für Wien ab Dezember auf "Wiener Leseband". Das Konzept, das auf einem wissenschaftlich begleiteten Modell aus Hamburg basiert, soll zunächst an allen Volksschulen erprobt werden.

20 Minuten Lesen an möglichst jedem Schultag

An möglichst fünf Tagen pro Woche sollen sich die Kinder künftig jeweils 20 Minuten mit dem Lesen beschäftigen, und zwar auch abseits des Deutschunterrichts. Damit das Üben abwechslungsreich bleibt, lesen die Kinder etwa zu zweit, schlüpfen beim Vorlesetheater in unterschiedliche Rollen oder lesen bei Hörbüchern mit.

Wie gut die einzelnen Kinder bereits lesen können und wo sie noch Schwierigkeiten haben, sollen die Pädagogen mithilfe regelmäßiger standardisierter Tests feststellen. So können auch Kinder, die bereits gut lesen, mit anspruchsvolleren Texten gefördert werden. "Schule muss dort ansetzen, wo das einzelne Kind steht", betont Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs.

Eigene Lesekoordinatoren an den Schulen

Damit die Lehrkräfte bei der Leseförderung nicht auf sich allein gestellt sind, soll es künftig an jeder Wiener Pflichtschule mindestens einen eigens dafür ausgebildeten Lesekoordinator geben. Dieser soll seine Kollegen bei der Auswahl geeigneter Übungen, der Überprüfung der Lesefortschritte und der Gestaltung der Lesezeiten unterstützen.

Testphase vor Einführung in allen Klassen

Wie viele Kinder vorerst am Lesetraining teilnehmen, können die Schulen selbst entscheiden. Während der Testphase ist es möglich, das Konzept in einzelnen Klassen, ganzen Jahrgängen oder auch schulstufenübergreifend auszuprobieren. In den kommenden Monaten werden zudem weitere Materialien vorbereitet und Fortbildungsangebote für die Pädagogen geschaffen. Nach der Auswertung der Testphase soll das "Wiener Leseband" im Schuljahr 2027/28 in allen Volksschulklassen eingeführt werden.