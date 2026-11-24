Festnahmen, Reizgas und Polizeihunde sind bei einer Jugenddemo vor der Uni Wien zum Einsatz gekommen. Amnesty International sieht angesichts der vielen minderjährigen Demonstranten Aufklärungsbedarf.

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Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Österreich fordert nach den Ausschreitungen bei der Jugenddemo vergangene Woche eine umfassende und unabhängige Untersuchung des Polizeieinsatzes. Es gebe "erhebliche Fragen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes" bei der am vergangenen Freitag am Vormittag aufgelösten Versammlung vor der Universität Wien, erklärte Amnesty am Dienstag in einer Aussendung.

Unabhängige Beobachter der NGO hätten bei dem Protest, an dem zahlreiche Minderjährige teilnahmen, zahlreiche Festnahmen, den Einsatz von Reizgas und Polizeihunden, Gewaltanwendung sowie eine Einkesselung von Demonstrierenden dokumentiert, hieß es. "Gerade wenn viele Minderjährige an einer Kundgebung teilnehmen, muss die Polizei besonders sorgfältig darauf achten, dass jeder Einsatz von Zwangsmitteln notwendig und verhältnismäßig ist. Unsere Beobachtungen werfen diesbezüglich ernsthafte Fragen auf", so Amnesty-Geschäftsführerin Shoura Hashemi.

NGO vermisst deeskalierende Maßnahmen

Nach Wahrnehmung der Beobachterinnen und Beobachter sei es zu Gewaltanwendung durch die Polizei und Festnahmen gekommen, unmittelbar nachdem eine Gruppe von Aktivisten aus dem Universitätsgebäude kam. Deeskalierende Maßnahmen habe es vorher keine gegeben, so die Kritik. Die genaue zeitliche Abfolge der in der anschließend unübersichtlichen Situation gesetzten Maßnahmen - Tränengas, Festnahmen und Auflösung der Versammlung - ließ sich für die NGO nicht vollständig rekonstruieren.

Laut der Wiener Landespolizeidirektion hatten bei der Demo mehrere Versammlungsteilnehmer versucht, teilweise vermummt und gewaltsam in die Uni einzudringen. Beamte der Polizei sicherten daraufhin den Eingangsbereich. Dennoch ließen sich Versammlungsteilnehmer nicht davon abhalten. Daher wurde die Versammlung behördlich aufgelöst. In der Folge kam es zu mehreren Festnahmen und dem Einsatz von Pfefferspray.