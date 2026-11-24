Wien bekommt immer mehr Einwohner – und ein Bezirk wächst besonders rasant! Bis 2051 soll die Bundeshauptstadt um 8,6 Prozent auf 2,216 Millionen Menschen anwachsen.

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Diese Zahlen gehen aus der neuen Bevölkerungsprognose der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) hervor.

Boom in der Donaustadt

Der große Gewinner ist die Donaustadt: Für den 22. Bezirk wird ein Plus von satten 29 Prozent vorhergesagt. Damit wächst kein anderer Wiener Bezirk so stark. Auch Liesing dürfte kräftig zulegen – hier rechnen die Experten mit einem Anstieg um 15,9 Prozent. Die Leopoldstadt kommt auf plus 11,1 Prozent.

Innerstädtische Bezirke rückläufig

Ganz anders sieht es in einigen innerstädtischen Bezirken aus: In der Inneren Stadt, der Josefstadt, am Alsergrund und in Rudolfsheim-Fünfhaus wird die Bevölkerung laut Prognose zurückgehen.

Bundesweiter Trend in Städten ähnlich

Österreichweit zeigt sich ein ähnlicher Trend: Vor allem größere Städte und deren Umland wachsen, während die Bevölkerung in mehreren Bundesländern stagniert oder schrumpft. Für 2051 erwartet die ÖROK insgesamt 9,322 Millionen Einwohner in Österreich. Der Höchststand dürfte bereits 2041 mit rund 9,373 Millionen erreicht werden. Danach geht die Bevölkerungszahl langsam zurück.

Erwerbstätige werden weniger

Hinter den Zahlen steckt laut "orf.at" ein gewaltiger demografischer Wandel. Die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter dürfte bis 2051 um rund 370.000 sinken. Gleichzeitig wird sich die Gruppe der über 85-Jährigen mehr als verdoppeln – ein Plus von etwa 280.000 Menschen.

Zuwanderung gibt Ausschlag

Das Wachstum kommt vor allem durch Zuwanderung zustande. Während derzeit knapp 23 Prozent der Bevölkerung im Ausland geboren sind, sollen es 2051 bereits 28,4 Prozent sein. Weniger Geburten als Sterbefälle können dadurch allerdings langfristig nicht mehr ausgeglichen werden.