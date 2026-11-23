Zwei 14-Jährige flüchteten in der Nacht auf Samstag vor der Polizei, ihre Tour endete nach einem Crash und einer Verfolgungsjagd zu Fuß mit Festnahmen.

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In der Nacht auf Samstag wurden Favoritner Polizisten gegen 2:20 Uhr in der Quellenstraße auf zwei Jugendliche aufmerksam, die versucht haben sollen, eine Zeitungskasse aufzubrechen. Als die Beamten einschritten, ergriffen die Verdächtigen - ein syrischer sowie ein indischer Staatsbürger - die Flucht. Mit einem E-Moped rasten die Burschen davon und wollten den Polizisten entkommen - allerdings ohne Erfolg. Auf ihrer Flucht kollidierten die beiden mit einem Auto. Statt aufzugeben, setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten die 14-Jährigen schließlich einholen und festnehmen.

Bei der Kontrolle wurden dann die gestohlene Zeitungskasse samt Münzgeld sichergestellt, außerdem fanden die Polizisten ein verbotenes Springmesser. Später stellte sich auch heraus, dass das bei der Flucht verwendete E-Moped gestohlen war. Einer der Jugendlichen räumte den Diebstahl der Zeitungskasse ein, bestritt jedoch, das E-Moped gestohlen zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide auf freiem Fuß angezeigt.