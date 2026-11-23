Radarbildschirm, Funkkontakt und Flugverkehr aus nächster Nähe: In Wien öffnet Austro Control die Türen für Nachwuchstalente. Am Freitag erhalten Besucher exklusive Einblicke in einen überaus wichtigen Beruf.

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Am 27. November öffnet Austro Control in Wien seine Türen für alle, die sich für Luftfahrt und damit zusammenhängende Berufsperspektiven interessieren. Beim FLYDAY erfahren Besucher aus erster Hand, wie die Arbeit in der Flugsicherung abläuft, welche Aufgaben Fluglotsen täglich übernehmen und welche Voraussetzungen für den Einstieg nötig sind.

Im Mittelpunkt steht das aktive Mitmachen. An Erlebnisstationen können Funksprüche über echte Funkgeräte abgesetzt, ein Radararbeitsplatz kennengelernt und mithilfe von Virtual-Reality sogar Start- und Landefreigaben simuliert werden. Vor Ort stehen außerdem Fluglotsen, Trainees und das Recruiting-Team für Fragen rund um die Themen Ausbildung, Auswahlverfahren und Karrierewege zur Verfügung.

Der FLYDAY beginnt am Freitag um 16 Uhr in der Austro-Control-Zentrale in der Schnirchgasse 17 in Wien-Landstraße (U3-Station Erdberg). Die Teilnahme richtet sich an alle Interessierten, Anmeldungen sind auf STARTFREI möglich. Wer also mehr über einen außergewöhnlichen Beruf in der Luftfahrt erfahren möchte, ist beim FLYDAY genau richtig.