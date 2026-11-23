Wer zum größten Weihnachtsmarkt der Stadt möchte, muss sich derzeit auf Verkehrseinschränkungen gefasst machen. Sowohl Radfahrer als auch Öffi-Benutzer sind davon betroffen.

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Seit Mitte November strömen wie erwartet wieder die Massen zum Wiener Rathausplatz, um am größten Christkindlmarkt der Stadt eine schöne Zeit zu verbringen. Von bunt beleuchteten Marktstandln über Eislaufen im Park bis zum allseits beliebten Herzerlbaum warten auch heuer zahlreiche Höhepunkte auf die Besucher. Für einige von ihnen gestaltet sich die Anreise allerdings weniger einfach als gedacht.

Die Station "Rathausplatz" wird zeitweise aufgelassen. © Fuhrich

Wer öffentlich unterwegs ist, sollte wissen: Die Haltestelle "Rathaus" vorm Burgtheater ist aufgelassen - zumindest zeitweise. Bis zum 20. Dezember verkehren hier von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen (von 15:00 bis 22:30 Uhr) keine Straßenbahnen. Dabei handelt es sich um "eine Maßnahme, die wir bereits seit Jahren im Zuge unseres Sicherheitskonzepts setzen", wie die Wiener Linien gegenüber oe24 beteuern. Empfohlen wird die Anreise mit der U-Bahn sowie umliegenden öffentlichen Verkehrsmitteln, von denen man "rund sechs Minuten Gehzeit" zum Rathausplatz benötigt.

Der Radfahrstreifen zwischen Ring und Rathaus ist bis auf Weiteres gesperrt. © Fuhrich

Aber nicht nur Öffi-Benutzer sind von den Verkehrseinschränkungen am Christkindlmarkt betroffen. So ist zwischen Ringstraße und Rathausplatz auch der Fahrradstreifen gesperrt, Pfeiler im Boden machen eine Befahrung derzeit unmöglich. Wie lange die wichtige Radverbindung vom Parlament bis zur Universität wegfällt, ist derzeit nicht bekannt. Die oe24-Redaktion wartet diesbezüglich noch auf eine Stellungnahme der zuständigen Behörde.