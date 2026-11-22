So oft wurden Wiens Leihräder noch nie genutzt. Von März bis Oktober sind sie rund 1,35 Millionen Mal ausgeliehen worden. Das bedeutet einen neuen Rekord und ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr

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Wiens Leihräder sind gefragter denn je. Zwischen 1. März und 31. Oktober sind die WienMobil Räder rund 1,35 Millionen Mal ausgeliehen worden. Das entspricht einem Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist die bisher erfolgreichste Saison seit dem Start des Bikesharing-Angebots im April 2022.

Besonders viel los war im Juli. Allein in diesem Monat haben die Nutzer 211.000 Mal zu einem der Leihräder gegriffen. Für zusätzlichen Schwung sorgt die erweiterte Flotte. Neben den 3.100 klassischen WienMobil Rädern stehen seit Juli auch 600 E-Bikes bereit, mit denen bereits rund 180.000 Fahrten zurückgelegt worden sind.

Praterstern ist beliebtester Standort

Die meisten Nutzer sind nur kurz unterwegs. Zwei Drittel aller Fahrten dauern weniger als 30 Minuten, besonders an den Wochenenden ist die Nachfrage hoch. Am häufigsten werden die Leihräder am Praterstern, Hauptbahnhof und beim Museumsquartier ausgeliehen. Bei den E-Bikes führen hingegen die Stationen am Hauptbahnhof, in der Neubaugasse und in der Zieglergasse das Ranking an.

Dass viele dieser Stationen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten liegen, passt zum Konzept der Wiener Linien. Die Leihräder sollen das bestehende Öffi-Angebot ergänzen. "WienMobil Rad ist heute ein fixer Bestandteil des Mobilitätsangebots in Wien", betont Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Mit 132 Fahrten zur Jahreskarte

Der Sieger hat 132-mal ein WienMobil Rad ausgeliehen, also im Schnitt vier Fahrten täglich. © Simon Wöhrer

Bei der WienMobil Rad Challenge im Oktober haben 569 Personen mitgemacht und gemeinsam 5.171 Fahrten absolviert. Wer im Aktionszeitraum am häufigsten ein WienMobil Rad nutzte, konnte eine digitale Jahreskarte der Wiener Linien gewinnen. Der Sieger hat dafür ordentlich in die Pedale getreten und im Oktober gleich 132 Mal ein Leihrad genutzt. Das sind im Schnitt mehr als vier Fahrten pro Tag.

Stadt baut Radinfrastruktur weiter aus

Auch beim Ausbau des Radwegenetzes geht es voran. Seit 2021 sind im Hauptradwegenetz mehr als 100 Kilometer neue Radinfrastruktur entstanden, weitere 50 Kilometer im Bezirksnetz. Insgesamt wurden mehr als 250 Projekte umgesetzt. Für heuer stehen über 33 Projekte mit 12,5 Kilometern neuen Radwegen auf dem Programm. "Wien entwickelt sich Schritt für Schritt zu einer echten Fahrradstadt", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Schwerpunkt dieser Regierungsperiode ist der Ring, wo es in Etappen zu einer Entflechtung des Rad- und Fußverkehrs kommen wird. Gestartet wurde im Oktober am Schottenring. Hier wird bis Ende August 2027 die Nebenfahrbahn zur Fahrradstraße, 12 neue Bäume und 900 Quadratmeter Grünflächen und viele Sitzgelegenheiten machen auch das Flanieren angenehmer.

Aktuell läuft außerdem der zweite Teil der Umgestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße, in der es künftig einen extra breiten, modernen Zwei-Richtungsradweg, breitere Gehsteige und viel Begrünung geben wird.