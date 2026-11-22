"Menschen nötig"
Montag feilscht IT-Branche um mehr Gehalt
Die zweite Verhandlungsrunde endete am 5. November nach sechs Stunden ohne neues Arbeitgeberangebot. Die Gewerkschaft GPA fordert 3,9 Prozent mehr bei Mindestgehältern, IST-Gehaltssumme und Lehrlingseinkommen. Die Arbeitgeber bieten bislang 2 Prozent bei den Mindestgehältern und 1,2 Prozent bei der IST-Gehaltssumme. Weiterverhandelt wird diesen Montag am 23. November.
Es geht um fast 100.000 Beschäftigte
Betroffen sind rund 94.000 Beschäftigte – von Softwareentwicklung über IT-Sicherheit bis zum Support. Die Branche wächst: Die IT-Umsätze erreichten 2025 laut Wirtschaftskammer 44,31 Milliarden Euro, ein Plus von 7,5 Prozent.
Für den breiteren Bereich Information und Kommunikation prognostiziert das WIFO 2026 ein reales Wachstum von 2,2 Prozent, gegenüber 0,9 Prozent für die Gesamtwirtschaft. Für die Gewerkschaft GPA ist klar: "Wer qualifizierte Fachkräfte halten will, muss ihre Arbeit fair bezahlen."
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Das sagt die Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch
GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch sagt: "Die Wirtschaftsleistung der Branche wächst, aber bei den Gehältern sollen die Beschäftigten zurückstecken. Das können wir nicht akzeptieren."
Und sie stellt klar: "Ob sichere Daten oder funktionierende Software: Dahinter stehen Menschen, die täglich Verantwortung tragen. Wer sie nicht gut bezahlt, riskiert, dass sie in andere Branchen abwandern. Das kann sich der IT-Sektor nicht leisten."
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