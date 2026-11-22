Am Montag startet die dritte Runde der IT-KV-Verhandlungen. In Zeiten von KI und sich selbst schreibender Software ist die Zeit nicht leicht für die Beschäftigten in der Branche.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die zweite Verhandlungsrunde endete am 5. November nach sechs Stunden ohne neues Arbeitgeberangebot. Die Gewerkschaft GPA fordert 3,9 Prozent mehr bei Mindestgehältern, IST-Gehaltssumme und Lehrlingseinkommen. Die Arbeitgeber bieten bislang 2 Prozent bei den Mindestgehältern und 1,2 Prozent bei der IST-Gehaltssumme. Weiterverhandelt wird diesen Montag am 23. November.

Es geht um fast 100.000 Beschäftigte

Betroffen sind rund 94.000 Beschäftigte – von Softwareentwicklung über IT-Sicherheit bis zum Support. Die Branche wächst: Die IT-Umsätze erreichten 2025 laut Wirtschaftskammer 44,31 Milliarden Euro, ein Plus von 7,5 Prozent.

Für den breiteren Bereich Information und Kommunikation prognostiziert das WIFO 2026 ein reales Wachstum von 2,2 Prozent, gegenüber 0,9 Prozent für die Gesamtwirtschaft. Für die Gewerkschaft GPA ist klar: "Wer qualifizierte Fachkräfte halten will, muss ihre Arbeit fair bezahlen."

Das sagt die Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch

GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch sagt: "Die Wirtschaftsleistung der Branche wächst, aber bei den Gehältern sollen die Beschäftigten zurückstecken. Das können wir nicht akzeptieren."

Und sie stellt klar: "Ob sichere Daten oder funktionierende Software: Dahinter stehen Menschen, die täglich Verantwortung tragen. Wer sie nicht gut bezahlt, riskiert, dass sie in andere Branchen abwandern. Das kann sich der IT-Sektor nicht leisten."