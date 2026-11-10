Machtkampf um drei EZB-Topjobs

Frankreich meldet Interesse an Posten des EZB-Chefvolkswirts an, EZB-Präsidentin Lagarde tritt ab.

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EZB-Präsidentin Christine Lagarde tritt Anfang Februar frühzeitig ab, und EZB-Chefvolkswirt Lane amtiert nur noch bis Ende Mai 2027. EZB-Direktorin Isabel Schnabel scheidet im Jänner vorzeitig aus. Der Machtkampf um die hohen Posten in der Europäischen Zentralbank ist voll entbrannt.

Das Gehalt der EZB-Präsidentin setzt sich aus einem offiziellen Grundgehalt (knapp eine halbe Million Euro im Jahr) und erheblichen Zulagen zusammen.

Unter Einbeziehung von Zulagen (wie einer Residenzzulage und Aufwandsentschädigungen) wird die tatsächliche Gesamtvergütung auf rund 726.000 Euro pro Jahr geschätzt

pro Jahr geschätzt Lagarde erhält zudem eine separate Vergütung von etwa 125.000 Euro für ihre Rolle im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ( BIZ ), die nicht von der EZB gezahlt wird. Sie casht also rund eine Million Euro im Jahr.

für ihre Rolle im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ( ), die nicht von der EZB gezahlt wird. Sie casht also rund eine Million Euro im Jahr. Am 7. Februar 2027 verliert Lagarde auch den BIZ-Posten.

Frankreich hebt für die Besetzung der Mitte nächsten Jahres frei werdende Position des EZB-Chefvolkswirts den Finger. Zentralbankchef Emmanuel Moulin sagte am Dienstag, es wäre "absolut legitim", wenn ein Franzose oder eine Französin den Posten übernehmen würde. "Es handelt sich um eine Position, die wir in unserer Geschichte noch nie innehatten", fügte er in einem Interview mit dem TV-Sender BFM Business hinzu.

Geschlechterbalance

"Wir verfügen über sehr gute Kandidaten – tatsächlich sogar über sehr gute Kandidatinnen – für diese Rolle", sagte das EZB-Ratsmitglied. Als mögliche französische Kandidatinnen für die Nachfolge des Iren Philip Lane gelten die Vize-Chefin der französischen Zentralbank, Agnes Benassy-Quere, die frühere OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone sowie die Ökonomin Helene Rey. Ihre Ernennung würde auch helfen, das Geschlechterbalance im Direktorium zu wahren, in dem EZB-Chefin Christine Lagarde und die Anfang Jänner vorzeitig ausscheidende Direktorin Isabel Schnabel derzeit die einzigen Frauen sind.

Lagarde tritt ab

EZB-Präsidentin Christine Lagarde tritt Anfang Februar frühzeitig ab, und EZB-Chefvolkswirt Lane amtiert nur noch bis Ende Mai 2027. Laut Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis sollte die Besetzung der drei Posten idealerweise bis zum Jahresende von den Staats- und Regierungschefs in einem Personalpaket geklärt werden. Für das Präsidentenamt bei der EZB haben bereits der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos ihren Hut in den Ring geworfen. Moulin nannte beide Kandidaten "kompetent und pragmatisch". Sie stünden für eine Fortsetzung der von EZB-Chefin Lagarde verfolgten Linie.